اتفاقية المرحلة الأولى من حي الرياض الابداعي

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض وشركة مركز الملك عبدالله المالي للتطوير والإدارة (كافد) عن توقيع اتفاقية لإنشاء المرحلة الأولى من حي الرياض الإبداعي، وذلك ضمن نطاق مركز الملك عبدالله المالي (كافد). تُعد هذه المنطقة الجديدة ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الإبداعي والثقافي في العاصمة، وتهدف إلى أن تكون نقطة جذب وتجمع للشركات المحلية، الإقليمية، والدولية الرائدة في قطاعات الإعلام، والثقافة، وتكنولوجيا الإعلام. ويتمثل الهدف الأسمى من إنشائها في تحفيز إنتاج المحتوى النوعي، وتعميق التبادل الثقافي، وترسيخ مكانة الرياض كمركز عالمي للإبداع والابتكار الثقافي. يقدم مركز الملك عبدالله المالي بيئة عمل متكاملة ومرنة عبر تخصيص ثلاثة مبانٍ مجهزة بالكامل ضمن منظومة “كافد”، لتدعم الشركات الناشئة والكبرى في مجالات الإبداع. ويؤكد هذا الدور مكانة “كافد” كمحرك رئيسي لجهود تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط. تعزز الانطلاقة تزامن الإعلان عن حي الرياض الإبداعي مع توقيع سلسلة من الاتفاقيات الجديدة مع شركات رائدة من مختلف أنحاء العالم، والتي اختارت أن تتخذ من مركز الملك عبدالله المالي مقراً رئيسياً لأعمالها. وتشير هذه الشراكات إلى الثقة العالمية في البيئة الاستثمارية الجديدة التي يوفرها المركز، والذي كان قد تم إطلاقه رسمياً في فبراير 2025. تُمثل منطقة الرياض الإبداعية تحولاً نوعياً يعكس التزام المملكة بالاستثمار في القوة الناعمة والاقتصاد المعرفي، ويضع العاصمة في مصاف أبرز الحواضر العالمية التي تقود حركة الإبداع والابتكار.

