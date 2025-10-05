إنشاء جسور بمواقع حيوية في مكة المكرمة

. .. by . ..

وقّعت أمانة منطقة مكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، مذكرة شراكة مع إحدى المؤسسات الوطنية لخدمة المجتمع، بهدف إنشاء أربعة جسور مشاة بمدينة مكة المكرمة لتكون إضافة حضرية جديدة تُسهم في رفع مستوى السلامة المرورية وتيسير حركة السكان وزوار بيت الله الحرام في خطوة تعكس أهمية التكامل بين الجهات المجتمعية والقطاع البلدي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية شاملة تسعى إلى جعل التنقّل داخل المدينة أكثر أمانًا وتنظيمًا، من خلال جسور عصرية ذات تصاميم حديثة تعكس الهوية العمرانية لمكة المكرمة، وتنسجم مع جهود تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة، وتُركز على تحقيق أهداف متعددة تشمل: تعزيز السلامة المرورية عبر تقليل المخاطر على الطرق، وتسهيل حركة ضيوف الرحمن والسكان بما يواكب كثافة الحركة في المدينة، وإبراز الهوية العمرانية بتصاميم حضارية حديثة، ورفع جودة الحياة ودعم النقل المستدام بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أن العمل التكاملي مع مؤسسات المجتمع يمثل ركيزة أساسية في تحقيق مشاريع نوعية، توازن بين الاحتياجات الخدمية والجمالية، وتُسهم في صناعة بيئة حضرية آمنة ومستدامة لأهل مكة وزوارها.

