فريق التحرير by فريق التحرير

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“إيداع” تعلن إضافة الأوراق المالية لمساهمي مجموعة “إم بي سي” الجدد

القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بالبورصة السعودية، ستبلغ 2.2 مليار دولار.

فريق التحرير by فريق التحرير
"إيداع" تعلن إضافة الأوراق المالية لمساهمي مجموعة "إم بي سي" الجدد

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع”، إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في مجموعة “إم بي سي” الإعلامية، اليوم الخميس 4-1-2024 إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين في البورصة السعودية.

وكانت مجموعة “إم بي سي”، قد أعلنت في 12 من الشهر الماضي، عن استكمالها بنجاح عملية بناء سجل الأوامر لفئات المؤسسات المشاركة، وتحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي وتم تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام بواقع 25 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

القيمة السوقية لمجموعة “إم بي سي”

"إيداع" تعلن إضافة الأوراق المالية لمساهمي مجموعة "إم بي سي" الجدد

ووفقا لذلك فإن القيمة السوقية لشركة مجموعة “إم بي سي” الإعلامية عند الإدراج ستبلغ 8.3 مليارات ريال سعودي (2.2 مليار دولار).

وكانت الشركة قد طرحت 33.25 مليون سهم للاكتتاب تمثل 10% من رأس مال الشركة بعد اكتمال الطرح، خصص 10% منها للمكتتبين الأفراد و90% للمؤسسات.

نسب تغطية اكتتاب مجموعة “إم بي سي”

"إيداع" تعلن إضافة الأوراق المالية لمساهمي مجموعة "إم بي سي" الجدد

وبلغت نسبة تغطية الأفراد لحصتهم من الاكتتاب، 17.6 مرة بقيمة بلغت 1.46 مليار ريال سعودي، وتم تخصيص 9 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، فيما بلغت تغطية المؤسسات لحصتهم من الاكتتاب حوالي 66 مرة بقيمة بلغت 54.5 مليار ريال سعودي، من إجمالي الأسهم المطروحة.

وجرى تحديد السعر النهائي بناء على الحدّ الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه مسبقاً، أي بين 23 ريالا سعوديا، و25 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

وحسب سعر الطرح النهائي، يبلغ إجمالي حجم الطرح 831 مليون ريال سعودي (222 مليون دولار).

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...