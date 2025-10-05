إلزام المدارس السعودية بإشعارات إلكترونية للطلاب

أصدرت وزارة التعليم السعودية، حديثاً، توجيهات مشددة للمدارس في جميع المراحل الدراسية بضرورة الالتزام الدقيق بالإجراءات التنفيذية المحدثة للائحة تقويم الطالب ودليل توزيع الدرجات للعام الدراسي الحالي بهدف تجويد الأداء المدرسي وضمان متابعة شاملة لمستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات.

وأوضحت الوزارة، بحسب صحيفة “اليوم” السعودية اليوم الأحد، أن الآلية الجديدة ترتكز على جعل عملية التقويم ممارسة يومية ومستمرة تبدأ من اليوم الأول في الفترة الدراسية، حيث يقوم المعلم بتدوين ملاحظاته وتقييمه للطالب بشكل منتظم في “سجل متابعة التقويم”.

وتتجاوز هذه العملية التقييم التقليدي لتشمل شواهد وأدلة ملموسة على مستوى الطالب، يتم توثيقها في “ملف إنجاز الطالب” لدعم خلاصة التقييم الذي يرصده المعلم في النظام الرقمي نهاية كل فترة.

ويوم الأحد 24 أغسطس/آب الماضي، انتظم طلاب وطالبات التعليم العام في (11) منطقة تعليمية بمقاعد الدراسة مع انطلاق العام الدراسي 1447هـ، فيما بدأت الدراسة بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف مطلع الأسبوع الذي تلاه وفق التقويم الدراسي.

والتحق هذا العام أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة بمختلف مراحل التعليم، في (32) ألف مدرسة منتشرة في عموم مناطق المملكة، يشرف على تعليمهم نصف مليون معلم ومعلمة، إضافة إلى انضمام أكثر من (10) آلاف معلم ومعلمة بنظام التعاقد المكاني، وفق خطة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم، وتطبيق أحدث الممارسات التربوية، وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية بما ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهدت مدارس البنين والبنات، تنظيم برامج استقبال إرشادية وتوعوية لتهيئة الطلاب والطالبات للانتظام في الدراسة منذ اليوم الأول، وتوزيع الكتب الدراسية، فعلى مستوى منطقة الرياض انتظم أكثر من مليون و(800) ألف طالب وطالبة، موزعين على (6.873) مدرسة بمختلف المراحل التعليمية في العاصمة ومختلف المحافظات، في حين استقبل تعليم المنطقة الشرقية أكثر من (700) ألف طالب وطالبة، وتعليم القصيم أكثر من (320) ألف طالب وطالبة، في (2103) مدارس للبنين والبنات.