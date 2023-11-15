إكسبو 2025.. السعودية تكشف عن تصميم وشعار جناحها

كشفت المملكة العربية السعودية، عن تصميم وشعار جناحها المُشارِك في إكسبو 2025 المقرر اقامته في مدينة أوساكا اليابانية، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر نهر دوجيما.

وأشارت وزارة الثقافة السعودية في بيان لها إلى أن شركة “فوستر + بارتنرز” المعمارية صممت الجناح وهو يجسّد البيئة الطبيعية للمملكة، ويمزج التشكيلات الصحراوية مع عناصر معمارية حديثة؛ في إشارةٍ إلى الصلة الوثيقة بين التراث التاريخي والتطوّر المستقبلي.

ويشمل التصميم المستوحى من مفهوم المسؤولية البيئية، عناصر ذات انبعاثات كربونية منخفضة، ويحتوي على نظام إضاءة موفر للطاقة، ويوظّف تقنيات جَمْعِ مياه الأمطار، إضافةً إلى أنّه مزود بألواح طاقةٍ شمسيةٍ لإنتاج طاقة نظيفة. وأمّا شعاره الذي يأتي متمّمًا لتصميمه المعماري الفريد، فقد مزج بسلاسة بين كلمة “السعودية” المكتوبة بالخط الياباني، والتي وُضعت داخل خارطة المملكة، ورُسمت بالخط العربي بأسلوبٍ يحمل ملامح الخط الياباني القديم.

الجناح السعودي في إكسبو 2025

يستعرض تصميم الجناح السعودي وشعاره تاريخ السعودي في صورة قصة تأخذ المشاركين في رحلة لاستكشاف ثقافات المملكة، وتقاليدها، وقيمها التي تشكّل الركائز الأساسية لهويتها.

كما يسلّط الجناح الضوء على التحول الجذري الفذ الذي يطرأ على المملكة اليوم، ومساهماتها في خلق مستقبل أفضل للعالم.

وقال حامد بن محمد فايز نائب وزير الثقافة، رئيس اللجنة التنفيذية لمشاركات المملكة في معارض إكسبو الدولية: “تجمع المملكة واليابان تقاليد ثقافية عميقة، وستحتفلان بمرور 70 عاماً على العلاقات بينهما عند إطلاق معرض إكسبو 2025”.

وأوضحت الرئيسة التنفيذية لهيئة فنون العمارة والتصميم، الدكتورة سميّة السليمان، أن الجناح السعودي يُجسّد التناغم السائد في العلاقات السعودية اليابانية، ويروي قصةً ملؤُها عزيمةُ الروح والابتكار، ويمثّل هذا التصميم المعماري الاستثنائي عددًا من المفاهيم الأساسية؛ منها: الالتزام بالأصالة، ومحورية العنصر البشري، وقابلية العيش، والتقدم التقني، ويُظهر تفانيًا غير مسبوق باتباع الممارسات المستدامة.

وقال المفوض العام للجناح السعودي المشارِك في إكسبو 2025، عثمان المزيد: “إن الشراكة التي تجمع المملكة باليابان تفتح أبوابَ الطموح على مصراعيها. ولا شك أن جناح المملكة المُشارِك في إكسبو يُمثّل أمّةً تمرّ بتحوّل طموح، فتحتفل بتراثها الغني، وتتبنّى التحولات الحديثة”.

وأضاف: “لدينا اليوم فرصةٌ لاستعراض تصميم الجناح الذي يعبّر عن رحلتنا المشتركة التي انطلقت من تراث ثقافي عميق ومشترك، وترمي إلى بناء مستقبل متقدم وشامل”.

وتأتي مشاركة المملكة في إكسبو 2025، ضمن إطار العلاقات الطويلة والمتينة التي تربطها باليابان؛ إذ احتفلت الدولتان في هذا الحفل بزيادة حجم الاستثمار والسياحة، والتبادل الثقافي بينهما.