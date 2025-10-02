إطلاق منصة لتقييم أسعار المركبات في السعودية

أطلقت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، حديثاً، منصة المرجع السعري للمركبات (مَرجِع) وهي منصة إلكترونية مرجعية موحدة على المستوى الوطني للمملكة تتيح للأفراد والجهات الحكومية وشركات التأمين والتمويل والأفراد الحصول على أسعار استرشادية للمركبات متوافقة مع التغيرات المستمرة في سوق المركبات.

وتهدف “تقييم”، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى أن تكون منصة “مَرجِع”، مرجعاً استرشادياً لأسعار المركبات في السعودية، وتسهم في توحيد مرجعية التسعير لقطاع السيارات، ومساعدة المستفيدين لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً، بعيداً عن التسعيرات العشوائية والتفاوتات غير المبررة في الأسعار.

وأكّدت “تقييم”أن منصة “مَرجِع” توفر أسعاراً استرشادية للمركبات الجديدة والمستعملة، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، عبر واجهات مستخدم مصممة بعناية، تتيح للمستفيد الوصول إلى الخدمة بيسر وسرعة، سواءً من خلال إدخال الرقم التسلسلي للمركبة أو عبر بياناتها الأساسية، مما يجعل تجربة التقييم واضحة وسلسة للجميع، وتقوم المنصة على جمع بيانات المركبات من مصادر متعددة وموثوقة تشمل السجلات الحكومية، والمعلومات الفعلية مثل المسافة المقطوعة وسجل الحوادث وتاريخ الملكيات، وتُحلَّل هذه البيانات بدقة قبل أن تُعرض للمستخدم سعراً استرشادياً فورياً للمركبة.

ودعت “تقييم” الراغبين للاستفادة من خدمات المنصة بزيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://marjea.taqeem.gov.sa/.