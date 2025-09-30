. .. by . ..

إطلاق الوكالة الإلكترونية لقطاع الأعمال عبر ناجز في السعودية

أطلقت وزارة العدل السعودية خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية لقطاع الأعمال عبر بوابة ناجز أعمال

الوكالة الإلكترونية لقطاع الأعمال

وجه وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الثلاثاء، بإطلاق خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية لقطاع الأعمال عبر بوابة ناجز أعمال وذلك في إطار دعم قطاع الأعمال وتيسير التعاملات العدلية في المملكة العربية السعودية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تُعد هذه الخدمة داعمة لمسيرة التحول الرقمي وتعزيز بيئة الأعمال، حيث تمكّن ممثلي الشركات من إصدار الوكالات إلكترونيًا بكل يسر وسهولة.

وأوضحت وزارة العدل أن إطلاق الخدمة يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة في تقديم حلول رقمية، تُسهم في تيسير تعاملات قطاع الأعمال، كما تتيح الخدمة للمستفيدين إصدار الوكالات إلكترونياً بخطوات ميسّرة وعلى مدار الساعة.

ودعت الوزارة قطاع الأعمال كافة إلى الاستفادة من الخدمة عبر بوابة ناجز أعمال https://www.najiz.sa/applications/landing.

