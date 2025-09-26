إطلاق التسجيل العيني للعقار في أهم مناطق السعودية

أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار التابعة لوزارة البلديات والإسكان السعودية، حديثاً، الموافقة على إعلان التسجيل العيني للعقار في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية وهي أهم المناطق العقارية في المملكة العربية السعودية.

وقال القرار الذي نشرته جريدة “أم القرى” الرسمية في المملكة اليوم الجمعة إنه “على ذوي الشأن من ملاك وأصحاب الحقوق المتعلقة بهذه المناطق العقارية تقديم طلبات التسجيل العيني الأول للعقار من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري أو مراكز الخدمة، وإرفاق كل ما يثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات”.

تفاصيل الإعلان:

– المناطق المشمولة: مكة المكرمة، الرياض، الشرقية.

– تقديم الطلبات: عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري أو مراكز الخدمة.

– المستندات المطلوبة: كل ما يثبت الملكية والحقوق.

– فترة استقبال الطلبات: ابتداءً من 28 سبتمبر/أيلول 2025 وحتى 1 يناير/كانون الثاني 2026.

كما صدر عدد من القرارات المكملة تحدد المناطق العقارية بالتفصيل في مكة المكرمة، بما في ذلك أرقام المخططات، المساحات، الحدود الجغرافية، وعدد قطع الأراضي. وتشمل مناطق حضرية متعددة مثل:

– المنطقة العقارية الثالثة والثمانون (مخطط امتداد ريع بخس 2).

– المنطقة العقارية الرابعة والثمانون (مخطط قمة مكة).

– المنطقة العقارية الخامسة والثمانون (مخطط البوقري).

– المنطقة العقارية السادسة والثمانون (مخطط تقسيم أرض المطلق والجفري).

– المنطقة العقارية السابعة والثمانون (مخطط جوهرة العسيلة).

– المنطقة العقارية الثامنة والثمانون (مخطط الحجيلي بعسفان).

– المنطقة العقارية التاسعة والثمانون (مخطط البوابة رقم 11).

– المنطقة العقارية التسعون (مخطط تقسيم أرض عبدالله علي أحمد الهيج).

– المنطقة العقارية الحادية والتسعون (جزء من حي الأندلس وريع ذاخر).

– المنطقة العقارية الثانية والتسعون (جزء من حي العدل والمعابدة والروضة).

– المنطقة العقارية الثالثة والتسعون (جزء من حي العدل).

– المنطقة العقارية الرابعة والتسعون (جزء من حي العدل).

– المنطقة العقارية الخامسة والتسعون (جزء من حي الخنساء).

وتضمن الإعلان كذلك:

– خريطة لكل منطقة عقارية تبين الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية والغربية.

– بيان الأحياء والمخططات التابعة لكل منطقة.

– المساحات الإجمالية بالكيلومترات المربعة وعدد قطع الأراضي.

– الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية: السجل العقاري، وزارة العدل.

– طرق استقبال الطلبات: عن طريق منصة السجل العقاري أو مراكز الخدمة.

ويهدف الإعلان إلى تنظيم وتوثيق الملكيات العقارية وضمان الحقوق، وفق نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي.

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في أبريل/نيسان 2022 على نظام التسجيل العيني للعقار.

وقال ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حينها، إن نظام التسجيل العيني للعقار سيشكّل نقلة نوعية للقطاع العقاري بزيادة موثوقية صكوك الملكية العقارية، ورفع الشفافية بدقة بياناتها، كما يحل أحد أهم تحديات ملكية العقارات المتمثل في ازدواجية الملكية والتداخل بين العقارات.

وأوضح الوزير أن نظام التسجيل العيني للعقار سيجعل الهيئة العامة للعقار مرجعية موحدة للتسجيل العيني للعقار، بما يعزز الشفافية والموثوقية في القطاع ويحقق مستهدفات رؤية 2030 في تنمية الثروة العقارية.

وأضاف أن فوائد نظام التسجيل العيني للعقار تبرز في حفظ كافة التغيرات والتصرفات على العقار، ومنح كل عقار رقم صك عقاري خاص، وربط موقع العقار بإحداثيات مكانية دقيقة، وإعطاء العقار حجية مطلقة غير قابلة للطعن.

وأكد أن التسجيل العيني سيعزز بيئة الاستثمار العقاري في المملكة بتعزيز الموثوقية والشفافية وتقديم خدمات رقمية مؤتمتة للتصرفات العقارية اللاحقة، حيث يحقق التسجيل العيني موثوقية التملك، ودقة معلومات العقار، وحفظ تاريخ العقار، وحماية المتعاملين في القطاع.

وتتضمن مزايا التسجيل العيني أنه يشمل جميع أنواع العقارات (أرض، فيلا، شقة وغيرها)، رقمنة إجراءات التسجيل والحفظ، سهولة الحصول على بيانات أي عقار، مجانية التسجيل الأول وتحديث بيانات العقار عند تغيرها.