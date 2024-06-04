فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار السعوديةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسمصارف (بنوك)منوعات

السعودية.. إطلاق أول محفظة رقمية دولية لخدمة الحجاج والمعتمرين

تُتيح محفظة “نُسُك” للحجاج والمعتمرين إدارة أموالهم ومصروفاتهم بسهولة وراحة تامة.

فريق التحرير by فريق التحرير

أطلقت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي محفظة “نُسُك” الرقمية، وهي أول محفظة رقمية دولية من نوعها مخصصة لخدمة ضيوف الرحمن.

وتمثل هذه المحفظة ثورة تقنية في عالم الخدمات الدينية، وتُقدم حلولاً مبتكرة تُساهم في راحة وسلامة الحجاج والمعتمرين خلال رحلتهم الدينية.

محفظة رقمية

مميزات المحفظة الرقمية:

  • راحة وسهولة الاستخدام: تُتيح محفظة “نُسُك” للحجاج والمعتمرين إدارة أموالهم ومصروفاتهم بسهولة وراحة تامة.
  • أمان مضاعف: تتمتع المحفظة ببنية تحتية مصرفية متطورة من البنك الأهلي السعودي، مع ضمانات أمان مشددة لحماية أموال الحجاج.
  • خدمات متكاملة: توفر المحفظة خدمات متنوعة مثل الدفع الإلكتروني، وسحب النقود، وشراء خدمات الحج والعمرة.
  • تجربة سلسة: تهدف المحفظة إلى توفير تجربة مالية سلسة وآمنة للحجاج والمعتمرين أثناء تأديتهم للمناسك وزيارتهم للمواقع المقدسة.
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...