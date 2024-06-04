السعودية.. إطلاق أول محفظة رقمية دولية لخدمة الحجاج والمعتمرين

أطلقت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي محفظة “نُسُك” الرقمية، وهي أول محفظة رقمية دولية من نوعها مخصصة لخدمة ضيوف الرحمن.

وتمثل هذه المحفظة ثورة تقنية في عالم الخدمات الدينية، وتُقدم حلولاً مبتكرة تُساهم في راحة وسلامة الحجاج والمعتمرين خلال رحلتهم الدينية.

مميزات المحفظة الرقمية:

راحة وسهولة الاستخدام: تُتيح محفظة “نُسُك” للحجاج والمعتمرين إدارة أموالهم ومصروفاتهم بسهولة وراحة تامة.

تُتيح محفظة “نُسُك” للحجاج والمعتمرين إدارة أموالهم ومصروفاتهم بسهولة وراحة تامة. أمان مضاعف: تتمتع المحفظة ببنية تحتية مصرفية متطورة من البنك الأهلي السعودي، مع ضمانات أمان مشددة لحماية أموال الحجاج.

خدمات متكاملة: توفر المحفظة خدمات متنوعة مثل الدفع الإلكتروني، وسحب النقود، وشراء خدمات الحج والعمرة.

توفر المحفظة خدمات متنوعة مثل الدفع الإلكتروني، وسحب النقود، وشراء خدمات الحج والعمرة. تجربة سلسة: تهدف المحفظة إلى توفير تجربة مالية سلسة وآمنة للحجاج والمعتمرين أثناء تأديتهم للمناسك وزيارتهم للمواقع المقدسة.