إصدار مليون سجل عقار في السعودية

أعلن وزير البلديات والإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) نجاح السجل العقاري في إصدار مليون سجل عقار وتجاوز عدد العقارات المعلنة للتسجيل العيني للعقار أكثر من 3 ملايين قطعة عقارية على مستوى المملكة في خطوة تعزز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري وتحفظ الحقوق وتحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رقمنة القطاع العقاري.

وأكد الوزير ماجد الحقيل، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، أن هذا الإنجاز يجسد التزام المملكة بتطوير قطاع عقاري عصري وموثوق، ويعكس دور السجل العقاري كمنصة استراتيجية تدعم التحول الرقمي وتُعزز مكانة العقار كرافد اقتصادي وطني.

وأوضح “الحقيل” أن نظام التسجيل العيني للعقار يمثّل نقلة نوعية تحفظ تاريخ العقارات في سجلات دقيقة تشمل أوصافها وحالتها الشرعية والمادية ومواقعها الجيومكانية، ما يواكب أفضل الممارسات العالمية في بناء مدن ذكية ومجتمعات حضرية مستدامة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في جميع مدن ومناطق المملكة وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يضمن تجربة سلسة وآمنة للملاك والمستثمرين والمستفيدين، ويعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عقارية عالمية، ويرسخ تنافسية القطاع العقاري السعودي على المستويين الإقليمي والدولي.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله بن سعود الحماد إن نظام التسجيل العيني للعقار يُسهم بشكل فاعل في حفظ تاريخ العقارات في سجلات تتضمن أوصافها وحالته الشرعية والمادية ومواقعها بدقة عالية باستخدام أحدث التقنيات، وأن تحقيق إصدار مليون سجل عقاري يمثل قفزة نوعية نحو قطاع عقاري منافس ومستدام، وفق أفضل الممارسات العالمية التي تحقق بناء مدن ذكية ومجتمعات حضرية مستدامة، ما يعزز الوصول إلى مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) محمد بن حمد السليمان أن إصدار مليون سجل عقاري في فترة وجيزة يعد نقلة نوعية نحو تحقيق مستهدفات السجل العقاري التي تواكب طموحات المملكة في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز مكانة قطاع العقار السعودي.

وأضاف السليمان أن كل سجل عقاري صادر يجمع بين القوة القانونية للصك من خلال حجيته المطلقة بعد مرور عام، والصحيفة العقارية التي تحفظ بيانات العقار الجيومكانية الدقيقة، وهو ما يختصر رحلة المستفيد ويرفع مستوى اليقين في المعاملات.

ويعمل السجل العقاري على بناء منظومة متكاملة تواكب أحدث الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والرقمنة، وتواصل توسعها لتشمل جميع مناطق ومدن المملكة، بما يعزز موثوقية السوق العقاري، ويُسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وكانت الهيئة العامة للعقار أعلنت، أمس الأحد، عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ 10,052 قطعة عقارية في 56 حياً بمنطقة الرياض و27,482 قطعة عقارية في 52 حياً بمنطقة القصيم و4,162 قطعة عقارية في سبعة أحياء بالمنطقة الشرقية ابتداءً من 12 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى نهاية يوم 15 يناير/كانون الثاني 2026.

وأوضحت الهيئة التابعة لوزارة البلديات والإسكان السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة الرياض تشمل الأحياء التالية في محافظة القويعية: مخطط رقم 1077 – مخطط رقم 1051 – مخطط رقم 359 – حي سوق غنم القويعية – حي الصناعية – الفيضة – الزهور – مخطط رقم 1039 – مخطط رقم 985 – حي العواش – حي أم سريحة – حي الحزم – مخطط رقم 517 – الديرة – مخطط رقم 1045 – الجزيرة – الربوة – السلام – مخطط رقم 638 – الخالدية – جفارة السعدان، بالإضافة إلى حي عشيرة – حي المثناة – حي النقيعة – حي الوسطى – حي عبلية – حي القرعة – حي الرفاع – حي الوسيطا – حي العمار – حي المعيزلية – حي المعتلا – نجد – الرين القديم – الغريبية – الصفا – الملك فيصل – اليرموك – الملك فهد – قبيبان – الفردوس – الشموع – الفتح – غرناطة – الحنو – الريعانية – الرجع – المعترضة – الهفوف – الشعيفان بمحافظة الرين.

كما يشمل التسجيل الأحياء التالية بمنطقة القصيم في مدينة بريدة: جزء من حي غرب بريدة – شمال غرب بريدة – العزيزية – جزء من الليوان – جزء من القرعاء – البستان – الجديدات – جزء من حي العقيق – جزء من حي الغماس – جزء من حي غرناطة – جزء من حي البصر – جزء من حي خب روضان – جزء من حي المليداء – جزء من حي السعادة – جزء من حي ضراس الجنوبية غرب بريدة – التواصل – الهناء – المطار – جزء من حي البدور – جزء من حي شمال شرق بريدة – جزء من حي العقيلات – جزء من حي الهدية الشمالية – جزء من حي شرق بريدة – حي العريفية – حي عسيلان، بالإضافةً إلى (حي النور ومنطقة عقارية مجاورة) بمدينة عنيزة، وفي مركز قصر بن عقيل يشمل التسجيل (جزء من حي المصيف – حي الخالدية – جزء من حي البستان – ومناطق عقارية مجاورة)، بالإضافة إلى حي الندى ومناطق عقارية مجاورة في محافظة البدائع، ويشمل التسجيل أيضاً مناطق عقارية في الخبراء والسحابين، إضافة إلى حي السلام ومناطق عقارية مجاورة في محافظة البكيرية، وفي مركز البطين يشمل التسجيل جزء من شمال شرق بريدة – حي الياسمين – حي النهضة ومناطق عقارية مجاورة بالإضافة إلى مناطق عقارية مجاورة لطريق الملك فهد في محافظة رياض الخبراء، وحي الجامعيين في محافظة الرس.

كما يشمل التسجيل الأحياء التالية بالمنطقة الشرقية في محافظة الخفجي (حي الأمير نايف – حي السلام – حي الصناعية – حي الحمراء – الياسمين – ومنطقة عقارية حضرية)، بالإضافة إلى منطقة عقارية حضرية مجاورة لطريق أبو حدرية بمدينة الجبيل.

وأوضحت الهيئة أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعاً عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وذكرت أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحاً عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية: https://rer.sa أو عن طريق مراكز الخدمة، منوهةً إلى أنّ التسجيل العيني، يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني، إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة، استعداداً لبدء التسجيل، مضيفةً أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان، يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

ونوهت بأنه ابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة؛ بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار؛ إلى رفع الموثوقية العقارية، وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.

إطلاق التسجيل العيني للعقار في أهم مناطق المملكة

كان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله بن سعود الحماد وافق، في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، على إعلان التسجيل العيني للعقار في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية وهي أهم المناطق العقارية في المملكة العربية السعودية.

وقال القرار الذي نشرته جريدة “أم القرى” الرسمية في السعودية، يوم الجمعة 26 سبتمبر/أيلول الماضي، إنه “على ذوي الشأن من ملاك وأصحاب الحقوق المتعلقة بهذه المناطق العقارية تقديم طلبات التسجيل العيني الأول للعقار من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري أو مراكز الخدمة، وإرفاق كل ما يثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات”.