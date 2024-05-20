الديوان الملكي السعودي: إصابة الملك سلمان بالتهاب في الرئة

أعلن الديوان الملكي السعودي مساء الأحد إصابة الملك سلمان بن عبد العزيز بالتهاب في الرئة.

وجاء في بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الفريق الطبي قرر إخضاع الملك سلمان في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب.

وكان الديوان الملكي ذكر في بيان في وقت سابق اليوم: “تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني ارتفاعاً في درجة الحرارة وألما في المفاصل”.

ووفق البيان فقد اقترح الجهاز الطبي العلاجي إجراء بعض الفحوصات لتحديد الحالة الصحية وضمان سلامته.