. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار السعوديةالسلع

أنابيب الشرق السعودية تصدر أمر شراء بـ173.2 مليون

أصدرت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة أمر شراء إلى شركة ويلسبون كورب المحدودة لتصنيع وتوريد أنابيب الصلب

. .. by . ..
شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة السعودية

أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة السعودية عن إصدار أمر شراء إلى شركة ويلسبون كورب المحدودة -طرف ذو علاقة- لتصنيع وتوريد أنابيب الصلب وذلك بقيمة 173.2 مليون ريال (حوالي 46 مليون دولار).

وأوضحت الشركة في بيان على موقع “تداول السعودية”، صباح اليوم الأحد، أن أمر الشراء يتعلق بجزئية محدودة من مشروع قائم تمت ترسيته مسبقاً على “أنابيب الشرق”، حيث جاء إصداره استجابةً لطلب العميل بتسريع تنفيذ المرحلة الرئيسية من مشروع حيوي للبنية التحتية في قطاع الغاز.

ومن المقرر الانتهاء من عمليات التسليم قبل نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2025/2026، على أن تمتد مدة العقد لثلاثة أشهر.

وأكدت الشركة أن الأثر المالي لأمر الشراء سينعكس على نتائجها خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026.

وتعد شركة ويلسبون كورب المحدودة أكبر مساهم في “أنابيب الشرق” بحصة تبلغ 26.49 بالمئة، ويمثلها في مجلس الإدارة كل من فيبول شيف ساهاي ماثور (رئيس المجلس) وفيسواناثان هاريتاران كولينغود (عضو)، وقد امتنع كلاهما عن التصويت على قرار مجلس الإدارة ذو الصلة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا