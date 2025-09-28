أنابيب الشرق السعودية تصدر أمر شراء بـ173.2 مليون

أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة السعودية عن إصدار أمر شراء إلى شركة ويلسبون كورب المحدودة -طرف ذو علاقة- لتصنيع وتوريد أنابيب الصلب وذلك بقيمة 173.2 مليون ريال (حوالي 46 مليون دولار).

وأوضحت الشركة في بيان على موقع “تداول السعودية”، صباح اليوم الأحد، أن أمر الشراء يتعلق بجزئية محدودة من مشروع قائم تمت ترسيته مسبقاً على “أنابيب الشرق”، حيث جاء إصداره استجابةً لطلب العميل بتسريع تنفيذ المرحلة الرئيسية من مشروع حيوي للبنية التحتية في قطاع الغاز.

ومن المقرر الانتهاء من عمليات التسليم قبل نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2025/2026، على أن تمتد مدة العقد لثلاثة أشهر.

وأكدت الشركة أن الأثر المالي لأمر الشراء سينعكس على نتائجها خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026.

وتعد شركة ويلسبون كورب المحدودة أكبر مساهم في “أنابيب الشرق” بحصة تبلغ 26.49 بالمئة، ويمثلها في مجلس الإدارة كل من فيبول شيف ساهاي ماثور (رئيس المجلس) وفيسواناثان هاريتاران كولينغود (عضو)، وقد امتنع كلاهما عن التصويت على قرار مجلس الإدارة ذو الصلة.