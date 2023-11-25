2.3 مليون عامل في القطاع الخاص بالسعودية.. ومشاركة قوية للمرأة

بلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص السعودي نحو 2.3 مليون عامل وارتفع مع نهاية النصف الأول من عام 2023، بنحو 153.3 ألف عامل مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2022.

وتضاعفت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة في غضون ست سنوات، لترتفع من 17.4% في أوائل عام 2017 إلى 35.3% في الربع الثاني من العام 2023.

وأشاد تقرير البنك الدولي بالارتفاع الملحوظ لمشاركة المرأة بالقوى العاملة السعودية، مشيراً إلى أن المملكة شهدت منذ عام 2017 زيادة كبيرة في معدلات مشاركة المرأة بالقوى العاملة.

وقال التقرير إن هذا التطور الإيجابي جاء نتيجة حملة إصلاحية فعالة بدأتها رؤية السعودية 2030 التي أسهمت بشكل كبير في رفع مشاركة المرأة بالقوى العاملة.

التزام المملكة بالخفض الطوعي من النفط

وأشار تقرير البنك الدولي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023 نتيجة التزام المملكة بالخفض الطوعي لإنتاجها من النفط، تماشياً مع اتفاق تحالف أوبك+، مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية بمعدل 1.5% في النصف الأول من العام ذاته.

الأنشطة غير النفطية

وفي المقابل توقع التقرير أن تحد الأنشطة غير النفطية من تراجع الناتج للأنشطة النفطية، إذ يتوقع نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.9% لعام 2023، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.