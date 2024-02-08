فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية واحدة من أكثر 10 أسواق لوجستية ناشئة تنافسية

تعرف إلى ترتيب السعودية، في المؤشر السنوي للوجستيات للأسواق الناشئة.

فريق التحرير by فريق التحرير

احتلت السعودية المراكز العشرة الأولى في المؤشر السنوي للوجستيات للأسواق الناشئة لشركة الخدمات اللوجستية الكويتية العملاقة “أجيليتي”، لتحتل المرتبة السادسة بشكل عام، والثانية على المستوى الإقليمي.

يعتمد المؤشر على دراسة استقصائية للمديرين التنفيذيين في صناعة الخدمات اللوجستية.

ترتيب السعودية في مؤشر اللوجستيات للأسواق الناشئة

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة العشرة الأوائل في جميع فئات المؤشر السنوي للوجستيات للأسواق الناشئة الفرعية.

وجاء تصنيف السعودية في المؤشرات باختصار كما يلي:

–    المركز الثالث في أفضل أساسيات الأعمال.

–    المركز السادس في الجاهزية الرقمية.

–    المركز السادس في مجال الخدمات اللوجستية الدولية، بعد أن كان ثالثًا في العام السابق.

–    المركز السابع في الخدمات اللوجستية المحلية.

وقال المشاركون في استطلاع “أجيليتي” إن المملكة العربية السعودية حققت أكبر تقدم في تنويع الاقتصاد خلال العقد الماضي، تليها الإمارات العربية المتحدة، وقطر.

الإمارات الأولى في مؤشر اللوجستيات للأسواق الناشئة

وحافظت دولة الإمارات على مكانتها كثالث أكثر الأسواق الناشئة جاذبية على مستوى العالم في المؤشر السنوي للوجستيات الأسواق الناشئة الذي تصدره شركة أجيليتي الكويتية.

كما تعد دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الأعلى تصنيفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتحتل الصين والهند المركزين الأولين في التصنيف، في حين أن فنزويلا وميانمار وليبيا هي الدول الأدنى تصنيفا.

وتعمل دولة الإمارات على تطوير بنيتها التحتية الرقمية على خلفية “الطفرة الإقليمية في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مد الكابلات البحرية، وتطوير مراكز البيانات”، وفقًا لشركة أجيليتي.

معايير استطلاع صناعة الخدمات اللوجستية

السعودية واحدة من أكثر 10 أسواق لوجستية ناشئة تنافسية

وسلط المشاركون في الاستطلاع الضوء على البيئة المواتية للشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيسي للتنويع، يليها تحسين الظروف للشركات المتعددة الجنسيات، والابتكار والتكنولوجيا، والبنية التحتية، من بين عوامل أخرى.

قام المؤشر باستطلاع آراء 830 مديرًا تنفيذيًا في الصناعة لتقييم 50 سوقًا ناشئة وفقًا لجاذبيتها لأصحاب المصلحة في الصناعة، مثل وكلاء الشحن وشركات الشحن البحري والجوي والموزعين والمستثمرين.

وتم تقييم البلدان على أساس هذه المعايير: إمكانية النمو في قطاعات الخدمات اللوجستية المحلية والدولية، وانفتاح الأعمال، والاستعداد الرقمي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...