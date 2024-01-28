“أسمنت أم القرى” تعلن نسبة زيادة تكلفة الإنتاج بعد ارتفاع أسعار الوقود.. تعرف إليها

أعلنت شركة أسمنت أم القرى، الأحد، أن تكلفة الإنتاج سوف ترتفع بنسبة 11%، بسبب زيادة أسعار الوقود.

وأكدت الشركة، في إفصاح على موقع البورصة السعودية “تداول”، أن الإدارة سوف تعمل خلال الفترة المقبلة، على بحث طرق تقليل الأثر المالي لزيادة أسعار الوقود، وارتفاع تكلفة الإنتاج على النتائج المالية.

زيادة أسعار الوقود لمصانع الأسمنت

وكانت شركة “أم القري”، قد أعلنت في وقت سابق، أن شركة أرامكو السعودية، أخطرتها بزيادة أسعار الوقود اعتباراً من بداية يناير 2024.

وأخطرت عملاق النفط السعودي، الشركات السعودية، بزيادة أسعار الوقود للمصانع، حيث رفعت سعر الديزل لقطاع التجزئة، بنسبة 53% إلى 1.15 ريال (0.3067 دولار)، حسب رويترز، وذلك في 3 زيادة للأسعار منذ عام 2016.