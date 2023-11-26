أسرع لعبة بالعالم.. “الصقر والأفعوان” في تجربة مثيرة بالسعودية

من المقرر أن تضم المملكة العربية السعودية “أفعوانية” رولر كوستر الجديدة التي من المتوقع أن تكون أطول وأسرع لعبة ترفيهية من نوعها في العالم، عندما يستقلها ركابها في رحلتهم الأولى العام المقبل.

وتقع الأفعوانية رولر كوستر الضخمة المسماة “رحلة الصقر” في حديقة 6 فلاجز في المملكة العربية السعودية، وهي مدينة ملاهي فريدة من نوعها من المقرر افتتاحها قريبا داخل منتجع يسمى القدية.

وتعد حديقة 6 فلاجز القدية من الأماكن الترفيهية قيد التطوير بالقرب من الرياض كجزء من مبادرة رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر افتتاح المنتزه في أكتوبر2024.

مواصفات اللعبة

ارتفاع أفعوانية رحلة الصقر 650 قدمًا وتصل إلى سرعات قصوى تبلغ 155 ميلًا في الساعة على مدار مسار يبلغ طوله 13000 قدم ، وفقًا لشركة “انتامين”، مصممة الأفعوانية.

رحلة الصقر

من المتوقع أن تحطم أفعوانية رحلة الصقر في المملكة العربية السعودية الأرقام القياسية العالمية لأسرع وأطول وأطول أفعوانية في العالم.

مسار رحلة الصقر” ما يقرب من 2.5 ميل (أربعة كيلومترات).

السرعة القصوى هي 155 ميلاً في الساعة (250 كم / ساعة).

مناورة غطس عمودية في وادٍ بعمق 160 مترًا (524 قدمًا).

الحامل الحالي للأفعوانية الأطول في العالم.

سرعة الأفعوانية

ستكسر سرعة أفعوانية رحلة الصقر البالغة 155 ميلًا في الساعة الرقم القياسي العالمي الذي يحمله Formula Rossa في Ferrari World في أبو ظبي، والذي تبلغ سرعته القصوى 150 ميلًا في الساعة.

ستستولي أيضًا على الرقم القياسي العالمي لأطول أفعوانية، متجاوزة مسار 8100 قدم لأفعوانية Steel Dragon 2000 في Nagashima Spa Land في اليابان.

ستكون رحلة الصقر أطول من Steel Dragon 2000 بحوالي ميل – وهو طول يتطلب أن يكون لها ثلاثة أنظمة دفع كهرومغناطيسية مختلفة تبقي الأفعوانية متحركة على طول الرحلة التي يبلغ طولها 2.5 ميل تقريبًا.

وسيستمتع ما يصل إلى 20 راكبًا في كل رحلة بمغامرة تستمر لثلاث دقائق تغمرها الإثارة التي توفرها أنظمة الدفع الكهرومغناطيسية، بالإضافة إلى المناظر البانورامية لمتنزه 6 فلاجز القدية ومنطقة الترفيه.

وتغطي حديقة 6 فلاجز مساحة 32 هكتارًا (79 فدانًا) وتضم 28 لعبة ووجهة ترفيهية عبر 6 مناطق وتعتبر المتنزهَ الترفيهيَّ الذي يحطم جميع الأرقام القياسية الترفيهية في السعودية والمنطقة.

وعلقت شركة إنتامين أميوزمنت رايدز المصنعة للأفعوانية: “الرحلة ستكون على حافة منحدر بجبل طويق يبلغ ارتفاعه 200 متر، وسوف تسجل رقم قياسي جديد عند إنشاء أفعوانية “رحلة الصقر”.

مدينة القدية

القدية هي مدينة من المقرر أن تكون وجهة للرياضة والثقافة والترفيه بالقرب من الرياض، المملكة العربية السعودية. وبحسب الموقع الرسمي، بخلاف متنزه Six Flags الترفيهي، ستشمل المدينة أماكن للحفلات الموسيقية، وملاعب، وأكاديميات فنية، وحلبات سباق، وغيرها.