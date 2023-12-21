أريب كابيتال تبرم اتفاقية مع وزارة البلديات للتعاون في القطاع المالي

أبرمت شركة “‬أريب كابيتال”، اتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بهدف تعزيز التعاون بينهما في القطاع المالي والصناديق العقارية، وتبادل الخبرات في إيجاد الحلول المالية والاستثمارية. ووقع مذكرة التفاهم في الرياض عبدالرحمن الطويل وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، وعن شركة اريب كابيتال عبدالرحمن المهيدب.

وأكد عبدالرحمن المهيدب عقب توقع مذكرة التفاهم، على أهمية هذه الخطوة لمواكبة الجهود الحكومية في تنويع الحلول التمويلية، وحفز المطورين على التوسع في طرح المنتجات السكنية بجميع أنواعها. يشار إلى أن “أريب كابيتال” تسعى إلى تكثيف مشاريعها وبرامجها، من خلال شراء الأراضي بقصد تطويرها، في عدد من مناطق المملكة، وطرحها للبيع لرفع منتجات المعروض السكني، وكان آخر تلك المخططات، مخطط روشان في ابحر الشمالية بمساحة مليون متر بنظام عمائر 4 ادوار بقيمة مليار ريال ومخطط في منطقة العزيزية في مدينة الخبر، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 2.5 مليون متر مربع، في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 929 مليون ريال، واستحواذ على ارض في مشروع جبل عمر في مكة المكرمة، في صفقة بقيمة 521 مليون ريال.