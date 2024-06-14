“السيادي السعودي” و”أرديان” يسيطران على 38% من مطار هيثرو

تعزز هذه الصفقة المعدلة التزام كلا الطرفين بمركز السفر الواقع في لندن، وتأتي بعد انضمام مساهمين آخرين إلى شركة “فيروفيال” (Ferrovial) في عملية البيع.

ووفقًا لما ورد على وكالة بلومبرج، أنه وبموجب الاتفاق الجديد، ستستحوذ “أرديان” على حصة 22.6%، بينما سيمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 15%. وستظل “فيروفيال” مساهماً بنسبة 5.25%.

وبحسب بيان صدر عنهم اليوم الجمعة، يهدف الاتفاق الجديد إلى معالجة ما يسمى بـ “حقوق العلامة” التي تمنح المساهمين الآخرين في “فيروفيال” الحق في الانضمام إلى الصفقة بعد التوصل إلى الاتفاق الأصلي في نوفمبر 2023.

كان الاتفاق الأصلي ينص على بيع شركة “فيروفيال” حصتها البالغة 25% إلى “أرديان” وصندوق الاستثمارات العامة.

ووفقًا للاتفاق الأصلي في نوفمبر 2023، كان من المقرر أن يشتري الصندوق السيادي السعودي 10% من الشركة الأم لمطار هيثرو، بينما تحصل “أرديان” على 15%.

وتأتي هذه الصفقة المعدلة بعد ممارسة مساهمين آخرين في مطار هيثرو لحقوقهم في بيع جزء من أسهمهم.