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“السيادي السعودي” و”أرديان” يسيطران على 38% من مطار هيثرو

أعلن الصندوق السيادي السعودي وشركة الأسهم الخاصة “أرديان” (Ardian) اليوم عن صفقة معدلة لشراء 37.6% من مطار هيثرو، أحد أكثر مطارات العالم ازدحامًا، مقابل 3.26 مليار جنيه إسترليني (4.26 مليار دولار).

فريق التحرير by فريق التحرير

تعزز هذه الصفقة المعدلة التزام كلا الطرفين بمركز السفر الواقع في لندن، وتأتي بعد انضمام مساهمين آخرين إلى شركة “فيروفيال” (Ferrovial) في عملية البيع.

ووفقًا لما ورد على وكالة بلومبرج، أنه وبموجب الاتفاق الجديد، ستستحوذ “أرديان” على حصة 22.6%، بينما سيمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 15%. وستظل “فيروفيال” مساهماً بنسبة 5.25%.

"السيادي السعودي" و"أرديان" يسيطران على 38% من مطار هيثرو

وبحسب بيان صدر عنهم اليوم الجمعة، يهدف الاتفاق الجديد إلى معالجة ما يسمى بـ “حقوق العلامة” التي تمنح المساهمين الآخرين في “فيروفيال” الحق في الانضمام إلى الصفقة بعد التوصل إلى الاتفاق الأصلي في نوفمبر 2023.

كان الاتفاق الأصلي ينص على بيع شركة “فيروفيال” حصتها البالغة 25% إلى “أرديان” وصندوق الاستثمارات العامة.

"السيادي السعودي" و"أرديان" يسيطران على 38% من مطار هيثرو

ووفقًا للاتفاق الأصلي في نوفمبر 2023، كان من المقرر أن يشتري الصندوق السيادي السعودي 10% من الشركة الأم لمطار هيثرو، بينما تحصل “أرديان” على 15%.

وتأتي هذه الصفقة المعدلة بعد ممارسة مساهمين آخرين في مطار هيثرو لحقوقهم في بيع جزء من أسهمهم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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