متجاوزة أرامكو.. إنفيديا ثالث أكبر شركة عالميا

حققت شركة تصنيع الرقائق الأمريكية العملاقة “إنفيديا“، إنجازا جديدا بتفوقها على شركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو”، من حيث القيمة السوقية، لتصبح ثالث أكبر شركة عالميا بعد “أبل”، و”مايكروسوفت”، حسبما ذكرت بلومبرغ.

وكانت قيمة “إنفيديا“، قد قفزت بنسبة 2.5% إلى 2.1 تريليون دولار يوم الإثنين، بعد أن أغلقت فوق علامة 2 تريليون دولار للمرة الأولى يوم الجمعة، لتواصل حالة الارتفاع القياسية التي شهدتها أسهم الشركة بنحو 70%، لتضيف 883 مليار دولار إلى قيمتها منذ بداية العام.

وفي الوقت نفسه، انخفضت قيمة شركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو”،” إلى 2.01 تريليون دولار، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

أسهم “إنفيديا” تقفز بنسبة 265%

وبفضل النتائج القوية للربع الأخير من العام الماضي، قفزت أسهم “NVIDIA” بنسبة 265% على أساس سنوي في الإيرادات، مدعومة بتزايد الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

كما قفز صافي ربح الشركة بنسبة 770% خلال ذات الفترة إلى 12.3 مليار دولار.

نقطة تحول في قطاع الذكاء الاصطناعي

وقد وصف الرئيس التنفيذي، ومؤسس “إنفيديا”، جينسن هوانغ، هذه النتائج باعتبارها “نقطة تحول” في قطاع الذكاء الاصطناعي بأكمله.

وتهيمن الشركة على سوق شرائح الحوسبة المعقدة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تسارع الشركات إلى تطويرها.

ماذا عن العملاق السعودي “أرامكو”؟

تراجعت القيمة السوقية لعملاقة النفط السعودية “أرامكو” إلى تريليوني دولار أمس.

وخلال العام الجاري، انخفض سهم أرامكو بأكثر من 5%، مدفوعا بخفض إمدادات النفط التي أقرتها مجموعة “أوبك بلس”، إلى جانب خطط إحياء طرح الحكومة لحصة جديدة من أسهم الشركة.