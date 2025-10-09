أرامكو تستكمل صفقة زيادة حصتها في بترو رابغ

(رويترز) – قالت شركة أرامكو السعودية اليوم الخميس إنها أكملت الاستحواذ على حصة 22.5 بالمئة في مشروعها المشترك للتكرير والبتروكيماويات بترو رابغ من شركة سوميتومو كيميكال اليابانية مقابل 2.63 مليار ريال (701.8 مليون دولار)، وذلك في إطار خطة إصلاح للمشروع الخاسر.

وترفع الاتفاقية حصة أرامكو في بترو رابغ إلى حوالي 60 بالمئة، وهي جزء من حملة لتحسين أداء المشروع المشترك الذي سجل خسائر كبيرة في السنوات القليلة الماضية وسط سوق عالمية صعبة للبتروكيماويات.

ووفقاً لحسابات رويترز، كانت آخر مرة حققت فيها شركة بترو رابغ أرباحاً على مدار عام كامل في العام 2021، وتراكمت خسائرها الصافية البالغة 12.4 مليار ريال من العام 2022 إلى النصف الأول من العام الحالي.

وتأتي خطة التحول في شركة بترو رابغ في الوقت الذي تمر فيه أرامكو، المصدر الرئيسي للإيرادات في السعودية، بفترة من انخفاض الأرباح بسبب تراجع أسعار النفط. وأعلنت الشركة في أغسطس/آب الماضي عن انخفاض أرباح الربع الثاني 22 بالمئة، وأشارت إلى تدابير خفض التكاليف في جميع قطاعات الشركة بالإضافة إلى عزمها لتصفية الأصول غير الأساسية لتحرير رأس المال من أجل استثمارات ذات عائد أعلى.

وتتضمن خطة التحول التي وضعتها شركة بترو رابغ أيضاً التنازل عن 1.5 مليار دولار من قروض المساهمين وضخ رأسمال مشترك في المستقبل بقيمة 5.26 مليار ريال مقسمة بالتساوي بين أرامكو وسوميتومو.

وقالت الشركة المشتركة في بيان لها “يرحب مجلس الإدارة بالخطوات والتدابير التي وافقت أرامكو السعودية على اتخاذها والتي تبرز دعمها، بوصفها مساهما أساسياً، للآفاق طويلة الأجل لشركة بترو رابغ”.

وتقلل الصفقة من حصة سوميتومو إلى 15 بالمئة.

وقالت أرامكو عملاق النفط السعودية إن هذه الخطوة سمحت لها بتعزيز سلسلة القيمة في مجال التكرير والمعالجة والتسويق، وتأمين وضع نفطها الخام وتحويل المزيد منه إلى منتجات عالية القيمة.

وفي إطار الاتفاقية، ستتولى أرامكو وشركاتها التابعة حقوق تسويق منتجات بترو رابغ.