أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين، بما يتجاوز تريليون ريال، منذ إدراج الشركة بسوق الأسهم السعودية، في شهر ديسمبر 2019، وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2023.

وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح على مساهمي شركة أرامكو، 1.01 تريليون ريال، بما يعادل 5.39 ريال لكل سهم، بحسب إحصائية تستند إلى إفصاحات الشركة على موقع “سوق الأسهم السعودي “تداول“.

أول توزيع أرباح لمساهمي أرامكو

وفي 15 مارس 2020، أعلنت أرامكو، عن أول توزيعات أرباح للمساهمين، بقيمة إجمالية تبلغ 14.76 مليار ريال، بواقع 0.0738 ريال للسهم، وذلك عن الفترة من 5 ديسمبر 2019 (تاريخ تخصيص أسهم الطرح العام الأولي)، وحتى 31 ديسمبر 2019.

وكانت أول توزيعات أرباح مرحلية في شهر مايو 2020، عندما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال، عن الربع الأول من عام 2020، بواقع 0.3518 ريال لكل سهم.

ولم يحدث أي تغيير في سياسة توزيعات الأرباح لشركة أرامكو، حتى جاء الربع الثاني من عام 2023، ليشهد إعلان أول توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بناءً على النتائج المالية للشركة.

أرباح الربع الثالث من 2023

أكثر من تريليون ريال توزيعات الأرباح لمساهمي “أرامكو”

وخلال الربع الثالث من 2023، سجلت “أرامكو” عملاق النفط السعودي، صافي ربح بلغ 122.19 مليار ريال (32.58 مليار دولار) مقابل 159.12 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي بانخفاض 23.2%.

ووفق النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، بلغ صافي الربح في فترة الـ 9 أشهر 354.54 مليار ريال مقابل 488.78 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض 27.4%.

وبلغت ربحية السهم في الربع الثالث من 2023 نحو 1.45 ريال مقابل 1.95 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.