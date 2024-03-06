قطر.. 11 مليار دولار فائض مالي في 2023

حققت دولة قطر فائضًا في ميزانيتها العامة بلغ 43.1 مليار ريال قطري (نحو 11 مليار دولار) خلال العام 2023، وفقًا لبيانات وزارة المالية القطرية، نشرتها وكالة الأنباء القطرية.

وتوزع هذا الفائض على مدار العام، حيث بلغ 1.4 مليار ريال (نحو 384.5 مليون دولار) في الربع الرابع، وهو الأقل، بينما كان الربع الأول هو الأكبر بـ 19.7 مليار ريال (نحو 5 مليارات دولار) تلاه الربع الثالث بـ 12 مليار ريال (نحو 3 مليارات دولار) ثم الربع الثاني بـ 10 مليارات ريال (نحو 2.7 مليار دولار).

وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة للعام 2023، 220.6 مليار ريال (نحو 61 مليار دولار) بانخفاض 4.4% عن العام 2022، بينما بلغ إجمالي الإنفاق 177.5 مليار ريال (نحو 48.7 مليار دولار) بانخفاض 4.8% عن العام 2022.

وعزت وزارة المالية الفائض إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى جهود الحكومة في ترشيد الإنفاق العام.

وتعتزم الحكومة استخدام فائض الميزانية في سداد الدين العام وتعزيز الاحتياطيات المالية، بالإضافة إلى تمويل المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات.

وأوضحت بيانات وزارة المالية، أن إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الرابع بلغ نحو 54.2 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 8.9% مقارنة بالربع السابق، حازت منه مصروفات “الرواتب والأجور” على 16.9 مليار ريال والمصروفات الجارية على 17.8 مليار ريال، بينما استأثرت المصروفات الرأسمالية الكبرى بـ 17.7 مليار ريال، وكان نصيب المصروفات الرأسمالية الثانوية 1.8 مليار ريال.

وبمقارنة البيانات الربعية للعام 2023 يتضح أن إجمالي الفائض البالغ 43.1 مليار ريال توزع بواقع 1.4 مليار ريال للربع الرابع وهو الأقل و19.7 مليار ريال للربع الأول وهو الأكبر، تلاه الربع الثالث بـ 12 مليار ريال، ثم الثاني بـ 10 مليارات ريال.