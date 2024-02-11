وصلت إلى 85 ناقلة.. قطر للطاقة تواصل توسيع أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال

تواصل شركة قطر للطاقة، خطواتها الهادفة إلى توسيع أسطولها الخاص من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، من خلال الإعلان عن اتفاقها مع شركة قطر لنقل الغاز المحدودة “ناقلات”.

وكشفت الشركة القطرية الرائدة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي، عن اختيارها لشركة “ناقلات”، لتصبح المالك والمشغل لـ25 ناقلة غاز طبيعي مسال، سعة كل ناقلة تصل إلى نحو 174 ألف متر مكعب، ليصل بذلك عدد الناقلات في أسطولها إلى 85 ناقلة.

ويعتبر هذا العقد هو أول العقود طويلة الأمد، ضمن الدفعة الثانية لمشروع قطر للطاقة التاريخي لتوسعة أسطول الغاز الطبيعي المسال التابع لها.

وستكون الناقلات الـ 25 مملوكة بالكامل لشركة “ناقلات”، حيث سيتم تأجيرها لشركات تابعة لشركة قطر للطاقة.

ووفقا للبيان الصادر عن شركة قطر للطاقة اليوم السبت، فإنه من المقرر أن يتم بناء الناقلات الـ 25 في أحواض بناء السفن في كوريا الجنوبية.

وتستهدف قطر للطاقة الوصول بعدد الناقلات في أسطولها لنقل الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 100 ناقلة.

وقالت الشركة في بيان إن الاتفاق بينها وبين “ناقلات” سيتم تنفذه من خلال عقود تأجيرية طويلة الأمد، على أن يتم إبرامها بين شركة “ناقلات” وشركات تابعة لقطر للطاقة.

وبحسب البيان فإنه من المتوقع أن يتم اختيار شركات أخرى، وسيكون الإعلان عن هذه الشركات في وقته.

وقال المهندس سعد الكعبي، وزير الطاقة في قطر، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: “إن الشراكة بين قطر للطاقة وشركة ناقلات الرائدة في شحن الغاز الطبيعي المسال، دليل على القدرات العالمية التي تتمتع بها “ناقلات”.

وفي عام 2022، بدأت قطر للطاقة توقيع عدد من العقود التأجيرية طويلة الأمد لنحو 60 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، لتعلن نهاية المرحلة الأولى من برنامج توسيع أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي.

يهدف برنامج توسيع أسطول قطر للطاقة من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، إلى تلبية الطلبات المستقبلية لمشروعات توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي.

وسيدعم برنامج قطر للطاقة متطلبات الشحن لشركة قطر للطاقة للتجارة لخدمة محفظتها العالمية من الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الكميات التي سيتم إنتاجها من مشروع جولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

كما يهدف جزء من البرنامج إلى تلبية متطلبات استبدال بعض ناقلات أسطول قطر الحالي من ناقلات الغاز الطبيعي المسال.