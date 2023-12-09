فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار قطرآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسمصارف (بنوك)

قطر تعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وزيادة مخزون الذهب

سجلت الاحتياطيات بالعملة الأجنبية في مصرف قطر المركزي 244.815 مليار ريال وصعدت السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 11.991 مليار ريال وزاد مخزون الذهب بنحو 4.948 مليار ريال.

فريق التحرير by فريق التحرير
مصرف قطر المركزي

سجلت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في نوفمبر الماضي 244.815 مليار ريال بزيادة قدرها 9.3 بالمئة مقارنة بـ223.985 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.

وصعدت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 11.991 مليار ريال، إلى مستوى 136.647 مليار ريال في نوفمبر 2023، بحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

أما مخزون الذهب، فارتفع  مع نهاية نوفمبر الماضي، بنحو 4.948 مليار ريال، مقارنة بشهر نوفمبر 2022، إلى 23.737 مليار ريال.

وزاد رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بقيمة 76 مليون ريال، مقارنة بنوفمبر 2022، ليبلغ مستوى 5.269 مليار ريال.

مكونات الاحتياطيات الرسمية

 مقتنيات الذهب

 ودائع حقوق السحب الخاصة

حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي

السندات وأذونات الخزينة الأجنبية

 الأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...