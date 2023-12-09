قطر تعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وزيادة مخزون الذهب

سجلت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في نوفمبر الماضي 244.815 مليار ريال بزيادة قدرها 9.3 بالمئة مقارنة بـ223.985 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.

وصعدت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 11.991 مليار ريال، إلى مستوى 136.647 مليار ريال في نوفمبر 2023، بحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

أما مخزون الذهب، فارتفع مع نهاية نوفمبر الماضي، بنحو 4.948 مليار ريال، مقارنة بشهر نوفمبر 2022، إلى 23.737 مليار ريال.

وزاد رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بقيمة 76 مليون ريال، مقارنة بنوفمبر 2022، ليبلغ مستوى 5.269 مليار ريال.

مكونات الاحتياطيات الرسمية

مقتنيات الذهب

ودائع حقوق السحب الخاصة

حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي

السندات وأذونات الخزينة الأجنبية

الأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية