قطر تتسلم رئاسة مركز التحكيم التجاري الخليجي

تسلمت قطر عبر ممثلها صالح بن حمد الشرقي رئاسة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها السنوية التي بدأت مطلع العام الجديد وتستمر لعام كامل.

ولفت الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي إلى أن العمل سيكون وفق خطة التحول الاستراتيجي على تحقيق رؤية المركز المتمثلة في تقديم تجربة تحكيم دولي متقدم يساعد في فض المنازعات بأفضل الطرق، مما يسهم في دعم القطاع التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية بتوفير وسيلة ناجحة وميسرة للفصل في النزاعات التجارية وفق أطر دولية، والارتقاء إلى أفضل الممارسات الحديثة والمعاصرة في مجال التحكيم.