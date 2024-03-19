تخطت 500 مليار دولار، قفزة نوعية لأصول جهاز قطر للاستثمار

حقق جهاز قطر للاستثمار إنجازًا هامًا تمثل في ارتفاع أصوله بواقع 72 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري، ليصل إجمالي قيمتها إلى 501 مليار دولار، ويرجع هذا النمو الاستثنائي إلى انتعاش الأسواق المالية في أمريكا وأوروبا.

وبهذه القفزة النوعية، صعد جهاز قطر للاستثمار إلى المرتبة التاسعة عالميًا بين صناديق الثروة السيادية، ليصبح أحد أقوى المستثمرين على مستوى العالم.

ويملك الجهاز حصصًا وملكيات في العديد من المؤسسات الاستثمارية العالمية، موزعة جغرافيًا وقطاعيًا، وتشمل هذه الاستثمارات البنك الزراعي الصيني وشركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي وغيرها من الشركات العالمية الرائدة.

موديز تثبت نظرتها المستقبلية للبنوك القطرية

وفي وقت سابق، أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية للبنوك القطرية، واصفةً إياها بـ “المستقرة”.

وتوقعت الوكالة استقرار ربحية البنوك خلال عام 2024، مدعومة بكفاءة تشغيلية عالية ونمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة تصل إلى 4%.



أشارت موديز إلى وجود بعض المخاطر التي تواجهها البنوك القطرية، خاصةً في قطاعات العقارات والمقاولات والضيافة. ورجحت الوكالة ارتفاع مستوى القروض المتعثرة في هذه القطاعات إلى 3.5% من إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي المحلي بنهاية عام 2024.

أوضحت موديز أن دفاتر قروض البنوك القطرية تتمتع بنقاط قوة أساسية، تتمثل في تركيزها على القروض منخفضة المخاطر للقطاع العام والقروض الشخصية، حيث تشكل الأخيرة 14% من إجمالي القروض، وشددت الوكالة على أن هذه القروض موجهة بشكل كبير للمواطنين القطريين الذين يتمتعون بأمان وظيفي مرتفع ومخاطر تعثر عن السداد منخفضة.