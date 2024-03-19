فريق التحرير by فريق التحرير

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تخطت 500 مليار دولار، قفزة نوعية لأصول جهاز قطر للاستثمار

وضحت موديز أن دفاتر قروض البنوك القطرية تتمتع بنقاط قوة أساسية، تتمثل في تركيزها على القروض منخفضة المخاطر للقطاع العام والقروض الشخصية

فريق التحرير by فريق التحرير

حقق جهاز قطر للاستثمار إنجازًا هامًا تمثل في ارتفاع أصوله بواقع 72 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري، ليصل إجمالي قيمتها إلى 501 مليار دولار، ويرجع هذا النمو الاستثنائي إلى انتعاش الأسواق المالية في أمريكا وأوروبا.

وبهذه القفزة النوعية، صعد جهاز قطر للاستثمار إلى المرتبة التاسعة عالميًا بين صناديق الثروة السيادية، ليصبح أحد أقوى المستثمرين على مستوى العالم.
ويملك الجهاز حصصًا وملكيات في العديد من المؤسسات الاستثمارية العالمية، موزعة جغرافيًا وقطاعيًا، وتشمل هذه الاستثمارات البنك الزراعي الصيني وشركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي وغيرها من الشركات العالمية الرائدة.

موديز تثبت نظرتها المستقبلية للبنوك القطرية

تخطت 500 مليار دولار، قفزة نوعية لأصول جهاز قطر للاستثمار

وفي وقت سابق، أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية للبنوك القطرية، واصفةً إياها بـ “المستقرة”.
وتوقعت الوكالة استقرار ربحية البنوك خلال عام 2024، مدعومة بكفاءة تشغيلية عالية ونمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة تصل إلى 4%.

تخطت 500 مليار دولار، قفزة نوعية لأصول جهاز قطر للاستثمار


أشارت موديز إلى وجود بعض المخاطر التي تواجهها البنوك القطرية، خاصةً في قطاعات العقارات والمقاولات والضيافة. ورجحت الوكالة ارتفاع مستوى القروض المتعثرة في هذه القطاعات إلى 3.5% من إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي المحلي بنهاية عام 2024.
أوضحت موديز أن دفاتر قروض البنوك القطرية تتمتع بنقاط قوة أساسية، تتمثل في تركيزها على القروض منخفضة المخاطر للقطاع العام والقروض الشخصية، حيث تشكل الأخيرة 14% من إجمالي القروض، وشددت الوكالة على أن هذه القروض موجهة بشكل كبير للمواطنين القطريين الذين يتمتعون بأمان وظيفي مرتفع ومخاطر تعثر عن السداد منخفضة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...