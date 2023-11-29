قطر تسمح للقطاع الخاص باستثمارات جديدة

دعا رئيس غرفة قطر إلى تسهيل دخول القطاع الخاص للاستثمار بقطاع البتروكيماويات، وذلك من خلال عقد ندوة بالتعاون مع الجهات المعنية، لطرح الفرص والمشروعات المعد حولها دراسات جدوى مبدئية.

وشدد على أهمية إشراك القطاع الخاص في الصناعات البتروكيماوية، خاصة وأن المنتج القطري يشهد له بالكفاءة والجودة عالميا.

ومن جانبه، تحدث يوسف أحمد العمادي، مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة عن الاستراتيجية الثالثة للصناعات التحويلية من 2023 – 2030، والتي تركز على صناعات الألمنيوم، والأدوية، والغذائية، والبلاستيك، والبتروكيماويات.

وأكد مدير تطوير الأعمال بهيئة المناطق الحرة أهمية الاستثمار في المناطق الحرة والفرص الاستثمارية التي تطرحها.

وشدد حمد عبدالعزيز المهندي رئيس قسم توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية على أهمية معرفة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، من أجل العمل على توفير حلول للتغلب على هذه التحديات.

وأكد المهندس مشعل محمد الشيخ مدير إدارة الجودة بهيئة المواصفات والتقييس دعم الهيئة للصناعة الوطنية من خلال التحقق من مطابقتها للمواصفات.

وذكر أن هناك دراسة يجري العمل عليها لدراسة البنية التحتية للمصانع الوطنية والصعوبات التي تواجهها، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”.