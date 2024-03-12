ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في قطر خلال شهر فبراير

ارتفع رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي خلال شهر فبراير 2024 ليسجل نحو 67.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع تصل إلى 4.9% على أساس سنوي، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي.

وبحسب البيانات فإن أرصدة مصرف قطر المركزي وصلت إلى 187.588 مليار ريال قطري، بنهاية يناير 2024، لتسجل ارتفاعا بنحو 10.739 مليار ريال بالمقارنة مع أرصدته مع نهاية شهر يناير 2023.

يأتي ذلك على الرغم من تراجع أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 897 مليون ريال، إلى مستوى 138.965 مليار ريال في فبراير 2024.

ويشار إلى الاحتياطي الرسمي في بنك قطر المركزي يتكون من أذونات الخزانة والسندات، بالإضافة إلى رصيد الذهب، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، كما يضم الاحتياطي أيضا ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة قطر في صندوق النقد الدولي.

ويضاف إلى الاحتياطي الرسمي في بنك قطر الموجودات السائلة أخرى التي تضم ودائع بالعملة الأجنبية، وتشكل كل هذه المكونات الاحتياطيات الدولية الكلية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

ووفقا للبيانات فإن مخزون الذهب لدى بنك قطر المركزي، ارتفع بنحو 4.894 مليار ريال مع نهاية يناير 2024، بالمقارنة بشهر يناير 2023 ليصل إلى نحو 24.411 مليار ريال.

وأظهرت البيانات، تراجعا بقيمة 69 مليون ريال في رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة قطر بصندوق النقد الدولي مع نهاية شهر فبراير 2024، بالمقارنة مع فبراير 2023، ليصل مستوى ودائع حقوق السحب بالصندوق إلى نحو 5.179 مليار ريال.

ووفقا للبيانات فإن الأرصدة لدى البنوك الأجنبية سجلت ارتفاعا ملحوظا بقيمة 6.811 مليار ريال، لتسجل مستوى 19.032 مليار ريال بنهاية شهر فبراير 2024 بالمقارنة مع الأرصدة ذاتها خلال شهر فبراير 2023.

وكان صندوق النقد قد توقع نمو بنسبة 1.9% للناتج المحلي الإجمالي القطري خلال عام 2024، فيما توقع أن تبلغ مستويات النمو على المدى المتوسط 5.5%.

وأشار الصندوق إلى صمود قطر في مواجهة الصدمات والتحديات العالمية، قائلا إن آفاقها الاقتصادية إيجابية.

على الجانب الآخر، توقعت وكالة فيتش تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر العام الجاري لـ 1.1% قياساً بـ 1.3% في عام 2023.