لتعزيز أسطول شحن الغاز المسال.. قطر للطاقة تستأجر 19 سفينة إضافية

أبرمت شركة قطر للطاقة، عددا من عقود التأجير الجديدة مع مالكي عدد من السفن الآسيويين وذلك من أجل لتعزيز أسطول شحن الغاز الطبيعي الخاص بها.

ومن خلال عقود التأجير الجديدة، فإن الشركة القطرية العملاقة، ستضيف نحو 19 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، قبل توسعها الكبير في الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وقعت الشركة القطرية اليوم الأحد، مع شركة سي.إم.إي.إس الصينية لشحن الغاز الطبيعي المسال عقودا لاستئجار 6 سفن، بالإضافة إلى عقود استئجار 6 سفن أخرى تابعة لشركة شاندونغ للطاقة البحرية.

كما وقعت الشركة القطرية، عقود استئجار 3 سفن تابعة لشركة إم.آي.إس.سي برهاد، وفقا لبيانات الشركة.

وقال بيان صادر عن الشركة، إن الـ15 سفينة التي تم توقيع عقود استئجارها، مع الشركات الثلاث، سيتم تنفيذها وبناؤها بمعرفة شركة سامسونج للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية.

وكشف البيان الصادر صباح اليوم الأحد، عن الاتفاق على تشغيل 4 سفن من خلال مشروع مشترك بين كاواساكي كيسن كايشا وهيونداي جلوفيس، وسيتم بناؤها في حوض هانوها أوشن لبناء السفن في كوريا الجنوبية.

وبعد الاتفاقيات التي تم توقيعها صباح اليوم، فإن الشركة القطرية تكون بذلك قد رفعت إجمالي عدد السفن التي تمكنت من التعاقد عليها يصل إلى نحو 104 سفين، من بينها نحو 43 سفينة ستستأجرها قطر للطاقة التجارية التابعة لها.

وعن سعة السفن الـ19 التي تم توقيع عقود استئجارها، قال الشركة إن سعة السفينة الواحدة ستبلغ نحو 174 ألف متر مكعب.

ومن شأن توسعة حقل الشمال التابع لشركة قطر للطاقة أن يُرسخ مكانتها كأكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.

ويتضمن المشروع 8 خطوط للغاز الطبيعي المسال من شأنها زيادة قدرة قطر على تسييل الغاز من 77 مليون طن سنويا إلى نحو 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، أي بزيادة تقدر بنحو 85% في الإنتاج.