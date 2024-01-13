مول مسقط يحقق عاماً قياسياً بأكثر من 4 ملايين زائر ويعلن عن توسعه

أعلن مول مسقط، أحد أكبر مراكز التسوق والترفيه في سلطنة عمان، عن تحقيق عام قياسي في العام 2023، حيث استقبل أكثر من 4 ملايين زائر، وأضاف عدداً من المحلات والماركات الجديدة، وحصل على عدة جوائز.

ويخضع المول لعملية تحديث استراتيجي، حيث يسعى إلى تحقيق المزيد من النمو والتطور في العام القادم.

وفي العام 2023، حصل مول مسقط على جائزة مركز وتاجر التسوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، وهي جائزة تمنحها مجلس التسوق الدولي للمراكز والتجار المتميزين في المنطقة.

إضافات جديدة في مول مسقط

وفي العام نفسه، رحب مول مسقط بعدد من الإضافات الجديدة في مجال التجزئة وأسلوب الحياة، مثل:

* عود دبي

* فاتي باتي

* فن في آر

* برياني بول

* ستايل باسبورت

* الفيصل للساعات

* غراسيا

* تجوينز

* غادجتس عمان

* ميتو

محلات جديدة في مول مسقط

وفي الأشهر القادمة، يعتزم المول إدخال المزيد من المحلات الجديدة، بما في ذلك:

* حبيب بيروت

* أوبتيموم كافيه وروستري

* عالم المغامرات

* ديران أورغانيك

* فلاورما

وقال المتحدث باسم المول: “في عام 2023، حقق مول مسقط إنجازاً ملحوظاً بتجاوز عدد زواره 4 ملايين زائر، ونال جوائز مهمة واستضاف سلسلة من الفعاليات الناجحة، ما يعكس التزامنا بالتميز.

“وبينما نبدأ رحلة تحويلية في العام 2024، نواصل التطور والابتكار، مؤكدين أن المول يظل الوجهة الرائدة للتسوق والترفيه، ومحددين معايير جديدة في تجربة وتفاعل العملاء”.