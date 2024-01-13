فريق التحرير

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مول مسقط يحقق عاماً قياسياً بأكثر من 4 ملايين زائر ويعلن عن توسعه

حقق مول مسقط إنجازاً ملحوظاً بتجاوز عدد زواره 4 ملايين زائر، ونال جوائز مهمة واستضاف سلسلة من الفعاليات الناجحة.

فريق التحرير

أعلن مول مسقط، أحد أكبر مراكز التسوق والترفيه في سلطنة عمان، عن تحقيق عام قياسي في العام 2023، حيث استقبل أكثر من 4 ملايين زائر، وأضاف عدداً من المحلات والماركات الجديدة، وحصل على عدة جوائز.

ويخضع المول لعملية تحديث استراتيجي، حيث يسعى إلى تحقيق المزيد من النمو والتطور في العام القادم.

وفي العام 2023، حصل مول مسقط على جائزة مركز وتاجر التسوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، وهي جائزة تمنحها مجلس التسوق الدولي للمراكز والتجار المتميزين في المنطقة.

إضافات جديدة في مول مسقط

مول مسقط يحقق عاماً قياسياً بأكثر من 4 ملايين زائر ويعلن عن توسعه

وفي العام نفسه، رحب مول مسقط بعدد من الإضافات الجديدة في مجال التجزئة وأسلوب الحياة، مثل:

* عود دبي

* فاتي باتي

* فن في آر

* برياني بول

* ستايل باسبورت

* الفيصل للساعات

* غراسيا

* تجوينز

* غادجتس عمان

* ميتو

محلات جديدة في مول مسقط

مول مسقط يحقق عاماً قياسياً بأكثر من 4 ملايين زائر ويعلن عن توسعه

وفي الأشهر القادمة، يعتزم المول إدخال المزيد من المحلات الجديدة، بما في ذلك:

* حبيب بيروت

* أوبتيموم كافيه وروستري

* عالم المغامرات

* ديران أورغانيك

* فلاورما

وقال المتحدث باسم المول: “في عام 2023، حقق مول مسقط إنجازاً ملحوظاً بتجاوز عدد زواره 4 ملايين زائر، ونال جوائز مهمة واستضاف سلسلة من الفعاليات الناجحة، ما يعكس التزامنا بالتميز.

“وبينما نبدأ رحلة تحويلية في العام 2024، نواصل التطور والابتكار، مؤكدين أن المول يظل الوجهة الرائدة للتسوق والترفيه، ومحددين معايير جديدة في تجربة وتفاعل العملاء”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...