فريق التحرير by فريق التحرير

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سلطنة عمان تخطط لإنشاء مجمع معادن ضخم.. ينتج 40 مليون طن سنويا

يستهدف المشروع 3 امتيازات تغطي مساحة 1500 كيلومتر مربع، ويقدر احتياطيها بـ1.5 مليار طن من الحجر الجيري، و1.3 مليار طن من احتياطي الدولوميت

فريق التحرير by فريق التحرير

منحت شركة تنمية المعادن العمانية المدعومة من الدولة عقد دراسة جدوى لإنشاء مجمع معادن صناعي جديد في محافظة ظفار.

وتعمل الشركة على اتخاذ القرار الاستثماري النهائي للمضي قدما في مشروع الشويمية للمعادن الصناعية بحسب تقريرها السنوي لعام 2023.

وتجري شركة MDO أيضا مناقشات مع المستثمرين المحتملين للمشاركة في المشروع، ولم يتم تقديم تفاصيل عن تكلفة المشروع وموعد الانتهاء منه.

سلطنة عمان تخطط لإنشاء مجمع معادن ضخم.. ينتج 40 مليون طن سنويا

ووقعت الشركة مذكرات تفاهم مع مشترين عالميين لشراء 17 مليون طن من الجبس والحجر الجيري.

ويستهدف المشروع 3 امتيازات تغطي مساحة 1500 كيلومتر مربع، ويقدر احتياطيها بـ1.5 مليار طن من الحجر الجيري، و1.3 مليار طن من احتياطي الدولوميت، و960 مليون طن من الجبس.

ويقدر إجمالي إنتاج الذروة من المجمع بنحو 40 مليون طن سنويا.

سلطنة عمان تخطط لإنشاء مجمع معادن ضخم.. ينتج 40 مليون طن سنويا

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم منظمة تنمية البحر الميت بناء ميناء تعدين عميق للمساعدة في نقل المعادن إلى الداخل، حسبما ذكر التقرير.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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