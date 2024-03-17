فريق التحرير by فريق التحرير

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استقرار المؤشر العام للتضخم في عمان خلال فبراير 2024

سجلت محافظة شمال الشرقية أعلى نسبة للتضخم عند 0.9% في حين انخفض التضخم في محافظة مسقط بنسبة 0.3%.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان اليوم الأحد أن المؤشر العام للتضخم لم يتغير على أساس سنوي في شهر فبراير الماضي.

ارتفاع أسعار بعض المجموعات

استقرار المؤشر العام للتضخم في عمان خلال فبراير 2024

ووفقًا لتقرير التضخم الذي نشره المركز على موقعه الإلكتروني، قد ارتفع مؤشر أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.1% في فبراير مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.
كما ارتفع مؤشر أسعار مجموعة الحليب والجبن والبيض بنسبة 4.2% ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2% على أساس سنوي.

انخفاض أسعار بعض المجموعات

استقرار المؤشر العام للتضخم في عمان خلال فبراير 2024

في المقابل، انخفضت أسعار مجموعة الأسماك بنسبة 9.9% ومجموعة النقل بنسبة 2.6% والخضروات بنسبة 3.8% على أساس سنوي في فبراير.

اختلافات إقليمية

استقرار المؤشر العام للتضخم في عمان خلال فبراير 2024

سجلت محافظة شمال الشرقية أعلى نسبة للتضخم عند 0.9% في حين انخفض التضخم في محافظة مسقط بنسبة 0.3%.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...