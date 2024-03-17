استقرار المؤشر العام للتضخم في عمان خلال فبراير 2024

أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان اليوم الأحد أن المؤشر العام للتضخم لم يتغير على أساس سنوي في شهر فبراير الماضي.

ارتفاع أسعار بعض المجموعات

ووفقًا لتقرير التضخم الذي نشره المركز على موقعه الإلكتروني، قد ارتفع مؤشر أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.1% في فبراير مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

كما ارتفع مؤشر أسعار مجموعة الحليب والجبن والبيض بنسبة 4.2% ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2% على أساس سنوي.

انخفاض أسعار بعض المجموعات

في المقابل، انخفضت أسعار مجموعة الأسماك بنسبة 9.9% ومجموعة النقل بنسبة 2.6% والخضروات بنسبة 3.8% على أساس سنوي في فبراير.

اختلافات إقليمية

سجلت محافظة شمال الشرقية أعلى نسبة للتضخم عند 0.9% في حين انخفض التضخم في محافظة مسقط بنسبة 0.3%.