فريق التحرير by فريق التحرير

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سلطنة عُمان: تراجع الدين العام إلى 39 مليار دولار

نجحت سلطنة عُمان في خفض حجم دينها العام بشكل ملحوظ في الربع الأول من عام 2024، وذلك بفضل مجموعة من الإجراءات المالية الفعالة.

فريق التحرير by فريق التحرير
سلطنة عُمان

أعلنت وكالة الأنباء العُمانية عن انخفاض حجم الدين العام لسلطنة عُمان إلى 15.1 مليار ريال (39.2 مليار دولار) بنهاية آذار/مارس الماضي، مقارنة بـ 15.3 مليار ريال بنهاية عام 2023.

وقامت وزارة المالية بسداد أكثر من 206 ملايين ريال مستحقات للقطاع الخاص، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات والمبادرات الحكومية التي أسهمت في ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وشهد ملف الدين العام تطورات إيجابية خلال الفترة الماضية نتيجة استمرار تنفيذ العديد من الإجراءات الحكومية، بما في ذلك ترشيد الإنفاق، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وارتفاع أسعار النفط، وتوجيه جزء من الإيرادات الإضافية لسداد القروض الحكومية.

كما ساهمت الإدارة المالية في إعادة شراء بعض السندات السيادية بأقل من قيمتها، وسداد قروض عالية الكلفة، واستبدالها بقروض ذات كلفة أقل، وإصدار صكوك وسندات محلية في بورصة مسقط بكلفة منخفضة.

وقد أثمرت هذه الجهود الحكومية في رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان وتحسين النظرة المستقبلية لها، حيث أشادت وكالات التصنيف الائتماني الدولية بالجهود المبذولة في إدارة الالتزامات المالية وخفض حجم الدين العام.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 انخفاضًا في الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12%، لتبلغ 2.826 مليار ريال. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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