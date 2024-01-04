الخميس 11 يناير إجازة رسميّة  في سلطنة عمان بمناسبة تولّي السُّلطان الحُكم

قررت سلطنة عمان اعتبار يوم الخميس الموافق 11 يناير الجاري إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن قرار العطلة الرسمية بناءً على أوامر السُّلطان هيثم بن طارق.

وتابعت الوكالة، إن الإجازة ستشمل أيضاً الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص بمناسبة يوم تولّي السُّلطان مقاليد الحكم في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء عن وزارة العمل في عمان أنّه يجوز العمل في اليوم المشار إليه إذا اقتضت الضرورة، على أن يُعَوَّض عن ذلك حسب الأنظمة المعمول بها.

الخميس إجازة رسميّة في سلطنة عمان

وتولى السلطان هيثم بن طارق الحكم في البلاد في 11 يناير 2020، خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور في انتقال سلس للحكم في سلطنة عمان كان موضع تقدير العالم وإعجابه.

وأكد السلطان هيثم بن طارق بعد تولي الحكم على الثوابت التي تتبناها سياسة سلطنة عمان الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول.

أبرز الإجازات الرسمية في سلطنة عمان 2024

1 يناير 2024 – رأس السنة الميلادية

8 فبراير 2024 – الإسراء والمعراج

10 حتى 13 أبريل – عيد الفطر السعيد

16 حتى 20 يونيو – عيد الأضحى 2024 في عمان

7 يوليو 2024 – رأس السنة الهجرية

18 و19 نوفمبر – اليوم الوطني

يذكر أن المرسوم السلطاني رقم (88 / 2022) يحدد أيام الإجازات الرسمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ومنشـآت القطاع الخاص، في الأعياد والمناسبات المبينة فيما يلي، على النحو الآتي: رأس السنـة الهجرية. غرة محرم، المولد النبوي الشريف. (12) من شهر ربيع الأول، الإســـــراء والمعــراج. (27) من شهر رجب، العيد الوطني المجيـد. (18) و(19) من شهر نوفمبر، يوم تولي السلطان مقاليد الحكم في البلاد.

وإذا وقع أي من يومي الإجازة الأسبوعية أو وقع كلاهما ضـمن أيام الإجازات المشـار إلـيها، يـتـم الـتعـويض عـن ذلـك بيـوم واحـد.

ويجوز تعديل موعد الإجازات المشـار إليها إذا اقتضـت المصـلحة العامة ذلك.