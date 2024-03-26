“أوكيو” العمانية تعين مستشارين لطرح وحدتين تابعتين

اختارت شركة الطاقة العمانية الحكومية “أوكيو” (OQ SAOC)، عدد من البنوك للعمل على الاكتتابات العامة الأولية المخطط لها لاثنين من وحداتها، ومن هذه البنوك، بنك “إتش إس بي سي”، وبنك “مورغان ستانلي”، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

“أوكيو” العمانية تعين مستشارين للطرح

وقالت المصادر لبلومبرغ، والتي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات ليست علنية، إن OQ عينت بنك HSBC لإدراج أعمال التنقيب، والإنتاج الخاصة بها، بينما سيعمل بنك مورجان ستانلي، على الطرح العام الأولي لوحدتها للميثانول وغاز البترول المسال.

وفي فبراير الماضي، أفادت بلومبرغ، أن شركة OQ للاستكشاف والإنتاج يمكن أن تجمع حوالي مليار دولار، مما يجعلها الأكبر على الإطلاق في البلاد.

ومن المقرر إجراء كلا الاكتتابين العامين الأوليين هذا العام على الرغم من أن التوقيت قد يتغير، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر في ذلك الوقت.

وقالت المصادر، إن البنوك المحلية ستعمل أيضًا على الاكتتابين العامين المخططين.

وتأمل عمان، أكبر منتج للنفط في الخليج العربي، وليست عضوا في أوبك، أن يؤدي تدفق رأس المال من مبيعات الأصول الحكومية، إلى تعزيز صناعات مثل الطاقة، والنقل، والسياحة.

الترقية لوضع الأسواق الناشئة

وتسعى الدولة الخليجية أيضًا إلى الترقية إلى وضع الأسواق الناشئة من خلال توسيع أسواق رأس المال لديها.

وتعد سوق مسقط للأوراق المالية من بين أصغر البورصات في المنطقة.

وفي العام الماضي، قامت “أوكيو“، بطرح عام أولى لأعمالها في خطوط أنابيب الغاز بقيمة 749 مليون دولار، بالإضافة إلى وحدة التنقيب عن النفط التابعة لها أبراج لخدمات الطاقة.

وأفادت بلومبرغ، أن صندوق الثروة العماني يخطط أيضًا لطرح أسهم شركات يمتلكها، بما في ذلك مرافق الطاقة الحكومية وشركة لوجستية.