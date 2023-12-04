وسائل إعلام روسية: بوتين يزور السعودية والإمارات هذا الأسبوع

يقوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة عمل، ومفاوضات إلى السعودية والإمارات هذا الأسبوع، لكن لم يعلن جدول أعمالها بعد.

وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسب قناة شوت الإخبارية الروسية، الاثنين، إن بوتين سيزور الإمارات والسعودية هذا الأسبوع.

وأضاف أوشاكوف لصحيفة “لايف” الروسية، أن هذه الزيارة ستكون زيارة عمل ومفاوضات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، تتبعها زيارة مماثلة إلى السعودية، ولقاء مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

أهمية قصوى

وقال أوشاكوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “نوفوستي”: ” آمل أن تكون المفاوضات مفيدة للغاية للجانبين، مشيرا إلى أن روسيا تعتبر الزيارتين في غاية الأهمية”.

تخفيضات تحالف “أوبك+”

ويأتي الإعلان عن الزيارة بعدما وافق تحالف “أوبك+”، الذي يضم روسيا، والسعودية، والإمارات، يوم الخميس الماضي على تخفيضات طوعية للإنتاج بإجمالي 2.2 مليون برميل تقريبا يوميا.

وتشككت أسواق الطاقة في حدوث الاتفاق بسبب الشكوك فيما إذا كانت التخفيضات الطوعية ستنفذ بالكامل.

وانخفضت أسعار النفط 2% الأسبوع الماضي، بعد إعلان تحالف “أوبك+” عن الاتفاق على التخفيضات.

وتراجعت أسعار النفط أكثر في تعاملات اليوم الاثنين، حيث انخفضت أسعار الخامين القياسيين بنسبة 1% تقريبا بحلول الساعة 04:06 بتوقيت جرينتش.

قلة زيارات بوتين الخارجية

وفي السنوات الأخيرة، لم يسافر بوتين إلى الخارج إلا نادرا، واقتصرت زيارته على بلدان معظمها من دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وآخر زيارة لبوتين، لدولة خارج دول الاتحاد السوفيتي السابق، كانت لحليفته الوثيقة الصين في أكتوبر الماضي.