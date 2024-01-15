أكثر 10 مطارات ازدحاما في عام 2023.. مطار دبي بالمركز الثاني

احتل مطار أتلانتا هارتسفيلد – جاكسون الدولي المرتبة الأولى في قائمة أكثر مطارات العالم ازدحاما في عام 2023، وفقا لبيانات رصدتها مؤسسة “OAG” المزود العالمي لبيانات السفر.

أكثر المطارات ازدحاما في 2023

جاء مطار أتلانتا هارتسفيلد – جاكسون الدولي في صدارة أكثر مطارات العالم ازدحاما بسعة 61 مليون مقعد، وهذه السعة أعلى من مستويات عام 2022 بنسبة 12%، وأقل بنسبة 3% عنما سجلته في عام 2019 قبل وباء كورونا.

مطار دبي الدولي الثاني بالقائمة

في المرتبة الثانية ضمن أكثر مطارات العالم ازدحاما جاء مطار دبي الدولي بسعة 57 مليون مقعد، حيث زادت سعة شركات الطيران في مطار دبي الدولي بنسبة 5% مقارنة بعام 2019 عندما كان رابع أكثر المطارات ازدحاما في العالم.

يعد مطار طوكيو الدولي ثالث أكثر المطارات ازدحاما في عام 2023 بنحو 53 مليون مقعد، واحتل مطار لندن هيثرو المركز الرابع بسعة 49 مليون مقعد.

4 مطارات جديدة بالقائمة

ويوجد 4 مطارات ضمن قائمة أكثر 10 مطارات ازدحاما لعام 2023 ولم تظهر في تصنيف أكثر 10 مطارات ازدحاما لعام 2019، وهي، مطار دالاس فورت وورث الدولي، المركز الخامس في عام 2023 بسعة 48 مليون مقعد، والمرتبة 13 في عام 2019.

وبسعة 46.7 مليون مقعد، يحتل مطار دنفر الدولي، المركز السادس في عام 2023، متقدما عن المركز الحادي والعشرين في عام 2019، أما مطار إسطنبول، فاحتل المركز السابع في عام 2023 بسعة 46.4 مليون مقعد، وكان قد احتل المركز السادس عشر في عام 2019.

If you're yet to download our Megahubs 2023 report, here's a teaser of the Top 50 Global Megahubs, a ranking of the world's most connected airports.

View the rest of the Top 50 + rankings of the Most Connected LCC, Regional & Domestic Airports >>https://t.co/3KTxj6i6sN pic.twitter.com/C4t0y6aU0D — OAG (@OAG_Aviation) October 4, 2023

وجاء في المركز الثامن مطار لوس أنجلوس بسعة 44.5 مليون مقعد، وفي المرتبة التاسعة جاء مطار شيكاغو بسعة تبلغ نحو 43.7 مليون مقعد.

أما مطار قوانغتشو (كندا)، صاحب المركز العاشر في عام 2023 بسعة 43.4 مليون مقعد لم يكن ضمن قائمة الـ10 الأوائل في 2019، حيث كان يحتل المركز الثاني.