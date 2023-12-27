مصر تعلن إجلاء بعض مواطنيها من السودان

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، نجاح جهود الدولة في إجلاء عددا من مواطنيها، في السودان، خاصة أولئك العالقين في أماكن النزاع المسلح.

ونشبت حربا داخلية في السودان منذ أبريل الماضي، راح ضحيتها آلاف المواطنين، وأصيب عشرات الألاف، وتجري حاليا جهودا مكثفة لوقف إطلاق النار.

ونشرت الخارجية المصرية بيانا أكدت خلاله حرصها على متابعة أوضاع المصريين بالخارج في كل مكان، والتأكد من أمنهم وسلامتهم، خاصة في الأماكن التي تشهد اشتباكات عسكرية.

وأضاف البيان: “نجحت السفارة المصرية في السودان في إجلاء 18 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى أولياء أمورهم من العالقين في مدينة ود مدنى بولاية الجزيرة السودانية، التي تشهد اشتباكات مسلحة في الأونة الأخيرة”.

وأشارت الخارجية المصرية إلى وجود تنسيق مع السلطات السودانية من أجل عملية تأمين إجلاء الطلاب المصريين وأولياء أمورهم ووصولهم سالمين إلى مقر القنصلية المصرية في بورتسودان، ثم تسفيرهم إلى الحدود المصرية وصولا إلى القاهرة.

وأهابت وزارة الخارجية المصرية جميع مواطنيها في السودان بكافة الولايات، بسرعة مغادرة البلاد، حتى الموجودين في الأماكن التي لم تطلها الاشتباكات بعد، موجهة رسالة في الوقت نفسه للمواطنين داخل مصر بعد السفر إلى السودان.