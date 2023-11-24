“لم الشمل”.. إكتمال الدفعة الأولى من عملية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

اكتملت الدفعة الأولى من عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية، بإشراف مصري قطري أمريكي، وترقب دولي واسع النطاق.

وكانت حماس قد توصلت لاتفاق حول هدنة إنسانية مؤقتة لمدة 4 أيام مع إسرائيل، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ليبدأ تنفيذها صباح الجمعة.

ووفقا لبنود الهدنة، تتم عمليات تبادل للأسرى بين الطرفين، لتتم أولى عمليات التبادل في اليوم الأول للاتفاق بنجاح.

تحرير 39 امرأة وطفلا فلسطينيا

شملت الدفعة الأولى من المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، 39 امرأة وطفلا فلسطينيا، تم لم شملهم على عائلاتهم بعد يوم طويل وشاق انتهى بفرحة عارمة لذويهم.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن الجزء الأول من اتفاق الهدنة قد تم بنجاح بوصول الأسرى الفلسطينيين إلى عائلاتهم.

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية @majedalansari : اكتمال لم شمل الدفعة الأولى من الأسرى مع عائلاتهم تنفيذا لاتفاق الهدنة في غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/R1T5zLjhtb — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 24, 2023

إشراف مصري

من جانبها تولت مصر مهمة تسلم الأسرى لدى حماس، والإشراف على عملية التبادل، ليدخل مصر 13 رهينة يحملون الجنسية الإسرائيلية بالإضافة إلى إطلاق سراح 10 تايلنديين تم تسليمهم للجنة الدولية للصليب الأحمر خارج اتفاق الهدنة الإنسانية.

وتتولى مصر عملية التأكد من هوية الأسرى الإسرائيليين تمهيدا لإرسالهم إلى عائلاتهم، كما حدث مع الأسرى الفلسطينيين الذين غادروا السجون الإسرائيلية.

بنود اتفاق الهدنة

تشمل الهدنة الإفراج عن 50 شخصا من بين المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس.

تطلق إسرائيل في المقابل سراح 150 مواطنا فلسطينيا من سجونها.

مدة الهدنة 4 أيام.

يتم تمديد الهدنة يوم آخر مقابل كل 10 محتجزين لدى حماس يتم الإفراج عنهم خارج الاتفاق.

كل المفرج عنهم من الطرفين سيكونون من النساء والأطفال.

يتم وقف أعمال القتال بشكل كامل خلال فترة الهدنة.