صادرات تركيا تقفز للسعودية والإمارات في 2023 إلى 11.2 مليار دولار

شهدت صادرات تركيا للسعودية، والإمارات، أكبر زيادة في عام 2023، حيث أظهرت بيانات رسمية أن الشحنات الصادرة من تركيا إلى الدولتين في العام الماضي بلغت حوالي 11.2 مليار دولار (336 مليار ليرة تركية)، مقارنة بـ6.3 مليار دولار في 2022، بنسبة زيادة 77.77%.

بعد جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية العام الماضي، والتي مددت فترة الرئيس رجب طيب أردوغان في منصبه إلى العقد الثالث، قام بزيارة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وقطر كجزء من جولته الخليجية.

وتم خلال هذه الزيارات التوقيع على 18 اتفاقية، وإعلانا مشتركا في عدة مجالات، من الاستثمار إلى الصناعة، والدفاع ،والصحة، والطاقة المتجددة إلى صناعة الفضاء، كما تم إبرام اتفاقية بقيمة 50.7 مليار دولار بين تركيا والإمارات.

صادرات تركيا تقفز للإمارات

وفي العام الماضي، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة التاسعة باعتبارها الدولة التي تستورد وتصدر إليها تركيا أكثر من غيرها.

وقفزت صادرات تركيا، إلى الإمارات في عام 2023، إلى 8.58 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.25 مليار دولار في عام 2022، بنسبة زيادة 63.4%.

علاوة على ذلك، خلال زيارة أردوغان إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي، والتي ضمت وفودًا وزارية ورجال أعمال، تم التوقيع على 5 مذكرات تفاهم بين البلدين.

وفي علامة على إصلاح العلاقات، خلال الزيارة الثانية للرئيس التركي، للمملكة في يوليو الماضي، نعكس انتعاش التجارة في أرقام عام 2023.

انتعاش صادرات تركيا للسعودية

وبناءً على ذلك، قفزت صادرات تركيا إلى المملكة العربية السعودية بنسبة تصل إلى 150.3% خلال 12 شهرًا مقارنة بعام 2022.

وبلغ الرقم نحو 2.6 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بـ 1.04 مليار دولار المسجلة في العام السابق.

وبينما برز قطاع المجوهرات بين المنتجات المصدرة إلى الإمارات العربية المتحدة، كانت منتجات مثل السجاد والحبوب والبقوليات والمواد الكيميائية من بين السلع التي شحنتها تركيا بشكل رئيسي إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي.

وجاءت السعودية، في المرتبة العشرين التي تصدر إليها تركيا أكبر عدد من الصادرات.

ومن المتوقع أن تستمر طفرة التجارة مع السعودية، والإمارات، والتي تم الارتقاء بالعلاقات معها إلى مستوى التعاون، والشراكة الاستراتيجية في السنوات الأخيرة في عام 2024.

كما زار وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، في أواخر عام 2023، دول الخليج كجزء من جولته الاستثمارية، حيث عرض سياسات تركيا الاقتصادية، وفرص الاستثمار داخل البلاد.

صادرات تركيا تحقق مستوى قياسيا في 2023

ومن بين الأسواق الأخرى، ارتفعت صادرات تركيا إلى فرنسا بمقدار 889 مليون دولار إلى 9.74 مليار دولار، في حين ارتفعت الشحنات إلى الجزائر 606 ملايين دولار إلى 2.52 مليار دولار، حسبما أظهرت بيانات TIM.

وشهد العام الماضي أعلى مستوى على الإطلاق، من صادرات تركيا، حيث بلغت 255.8 مليار دولار، على الرغم من التحديات العالمية والأزمات في جغرافيتها القريبة والزلازل المدمرة التي ضربت المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد.

ويمثل هذا الرقم الذروة السنوية الثالثة على التوالي، ويتجاوز الهدف المحدد في البرنامج الحكومي متوسط المدى، والذي تم الكشف عنه في أوائل سبتمبر 2022.

وتصدرت ألمانيا القائمة الدول المستورد من تركيا، حيث تلقت 18.5 مليار دولار من صادرات تركيا العام الماضي، تلتها الولايات المتحدة بـ 12.2 مليار دولار، والمملكة المتحدة بـ 11.4 مليار دولار، وإيطاليا بـ 11.2 مليار دولار، والعراق بـ 9.8 مليار دولار.