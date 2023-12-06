بوتين يزور السعودية والإمارات… هل يتجه تحالف أوبك+ لخفض آخر للإنتاج؟

يقوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة إلى الإمارات والسعودية، الأربعاء، لبحث التعاون داخل تحالف “أوبك+”، والقضايا الإقليمية بين الجانبين.

وتستمر زيارة بوتين لمنطقة الخليج، يوما واحدا فقط، حسب جدول الأعمال الذي أعلنه الكرملين، للرئيس الروسي، حيث أكد أن بوتين سيزور الإمارات، والسعودية الأربعاء.

وأضاف الكرملين، حسب رويترز، أن تنفيذ تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها تحالف “أوبك+” سيستغرق بعض الوقت.

كما أكد الكرملين لاحقا أن بوتين سيجري محادثات مع الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية بشأن التعاون داخل أوبك+.

الرئيس الإيراني في موسكو

فيما قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن بوتين سيستضيف إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني في موسكو الخميس المقبل.

وتتعاون روسيا مع الدول الثلاث الأعضاء في تحالف “أوبك+” لمنتجي النفط، لضمان أسعار نفط عادلة، والحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة.

تخفيضات تحالف “أوبك+”

وأعلن تحالف “أوبك+”، الخميس الماضي، عن تخفيضات طوعية جديدة في الإنتاج بلغت نحو 2.2 مليون برميل يوميا، بما يشمل تمديد التخفيضات الطوعية لروسيا، والسعودية، الحالية البالغة 1.3 مليون برميل يوميا.

لكن أسعار النفط لم ترتفع فور إعلان التخفيضات الطوعية، واستمرت أسعار النفط في التراجع، نتيجة تشكيك خبراء أسواق الطاقة في إمكانية تنفيذ هذه التخفيضات بالكامل.

وانخفضت أسعار النفط، 2% الأسبوع الماضي بعد إعلان تحالف “أوبك+”، لكن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وعلق على ذلك المتحدث باسم الكرملين، قائلا إن استجابة أسواق النفط للإعلان عن التخفيضات تستغرق وقتا، بسبب عناصر جمود كبيرة وثقيلة للغاية في سوق النفط، لهذا يستمر التنسيق داخل تحالف “أوبك+”.

وبدوره وصف يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية، التعاون السعودي الروسي داخل تحالف “أوبك+”، بأنه “مثمر”.

وأضاف أوشاكوف، حسب وكالات أنباء روسية، أن التنسيق الروسي السعودي الوثيق جدا في هذا التحالف، يضمن الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية.

والروابط الوثيقة بين بوتين، والأمير محمد بن سلمان، ساعدتهم في القيام بدور محوري للوصول لاتفاق 2016، الذي تشكل بموجبه تحالف “أوبك+”، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وحلفاءها بقيادة روسيا.

بوتين وقمة “كوب 28”

قال ممثل لروسيا في قمة المناخ “كوب 28” التابعة للأمم المتحدة في دبي، إن بوتين سيتوجه إلى أبوظبي، لا إلى دبي، ولن يشارك في القمة.