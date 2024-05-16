العراق سدد كامل ديونه لصندوق النقد الدولي

كشف مظهر صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية، عن تفاصيل القروض التي قدمها صندوق النقد الدولي للعراق منذ عام 2003، مؤكدًا أن مجموعها لم يتجاوز 8 مليارات دولار وأنها سددت بالكامل.

شهدت العلاقة بين العراق وصندوق النقد الدولي تعاونًا وثيقًا منذ عام 2003، حيث قدم الصندوق عدة قروض وبرامج تمويلية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية في البلاد.

وشملت هذه البرامج قروضًا طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل، مثل برنامج الاستعداد الائتماني SBA وأداة التمويل السريع.

في السنوات الأولى بعد 2003، قدم الصندوق دعماً كبيراً للعراق من خلال هذه البرامج، وفي عام 2016، وافق على برنامج استعداد ائتماني بقيمة 5.34 مليارات دولار، حصل العراق على ثلثي المبلغ وتم تسديده بالكامل خلال خمس سنوات.

وأشار صالح إلى أن سبل التعاون مع صندوق النقد الدولي استهدفت دعم الإصلاحات الحكومية ومواجهة الأزمات الاقتصادية التي نجمت عن انخفاض أسعار النفط وتأثيراته في ميزان المدفوعات والنشاط الاقتصادي.

في عام 2021، طلب العراق قرضًا طارئًا بقيمة 6 مليارات دولار، لكنه لم يتحقق لعدم ارتباطه بأحد برامج الصندوق في ذلك الوقت. وقد استهدفت سبل التعاون مع الصندوق دعم الإصلاحات الحكومية ومواجهة الأزمات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وتقلبات ميزان المدفوعات.

وبالرغم من هذا التعاون المثمر، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن العراق يواجه اختلالات داخلية تفاقمت بسبب التوسع المالي وانخفاض أسعار النفط، مؤكدًا على حاجة بلاد الرافدين لتصحيح أوضاع المالية العامة تدريجياً لتحقيق الاستقرار في الديون وإعادة بناء الاحتياطيات المالية.