“مجزرة الفاخورة”… الخارجية السعودية تندد

نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” بياناً صادراً عن وزارة الخارجية السعودية، أعربت فيه الوزارة عن إدانتها واستنكارها للقصف الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي.

وجاء في البيان إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تجدد رفض المملكة الكامل للتعرض الممنهج للمدنيين، وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين والمرافق الإغاثية والعاملين فيها، وتشدد على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الإنساني الدولي والقرارات الدولية.

مجزرة الفاخورة

تقارير إعلامية أفادت يوم السبت بوقوع حادث مأساوي جديد في شمال قطاع غزة، بالضبط في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، التي تستضيف مئات النازحين.

وأشار تلفزيون فلسطين أن 200 قتيل سقطوا جراء القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة.