اختفاء أولاد وبنات العم حول العالم مع تقلص أفراد العائلات

أولاد العم يختفون حاليا وتتبدل مع تلاشي وجودهم تجربة الطفولة وفقاً لدراسة جديدة أظهرت مؤشرات على تقلص عدد أفراد العائلات في جميع أنحاء العالم بما فيها الشرق الأوسط.

وفيما شهدت الأجيال الأكبر طفولة التقوا بها بالعديد من أبناء وبنات العم من مختلف الأعمار وكان لديهم ما يبدو وكأنه عالم من الخبرات، وكانوا دائمًا على استعداد لتعليمها ركوب الدراجة والألعاب أو السباحة، أو المساعدة في اللعب، لم يعد لدى الأجيال الشابة الحالية تلك التجارب مع تضاءل أبناء وبنات العمومة وهو شيء ستحرم منه هذه الأجيال.

يعيش الكثير من الأطفال والشباب حاليا دون أي أبناء عمومة على الإطلاق – وهو اتجاه متزايد حيث يؤدي انخفاض معدل الخصوبة إلى تضييق نطاق الأسر الكبيرة بمرور الوقت، كما يقول علماء الاجتماع وعلماء السكان.

وفي جميع أنحاء العالم، تتقلص العائلات، وفقًا لدراسة القرابة التي نشرت في ديسمبر في مجلة العلوم الأمريكية Proceedings of the National Academy of Sciences USA. وتوقعت تلك الدراسة، التي استخدمت بيانات ديموغرافية دولية لكل بلد في العالم، انخفاضا عالميا بنسبة 38 في المائة في عدد الأقارب الأحياء للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما بحلول عام 2095، مقارنة بعام 1950.

وأشار الباحثون إلى أنه من المتوقع أيضًا أن يتغير تكوين الشبكات العائلية، حيث يعيش الأجداد والجدات لفترة أطول، لكن عدد أبناء العمومة وبنات وأبناء الإخوة يتناقص.

وتقول رانيا الطفيلي، وهي أستاذة مشاركة في علم الاجتماع بجامعة كارلتون في أوتاوا، تدرس الديموغرافيا الاجتماعية والتغيرات المعاصرة في الزواج وتكوين الأسرة، أن هذه ليست ظاهرة حديثة حيث أن معدلات الخصوبة تتناقص منذ بعض الوقت. وتقول: ” ما يلفت النظر في الوقت الحاضر ليس فقط أن عدد أبناء العمومة آخذ في الانخفاض، ولكن أيضًا أن عددًا متزايدًا من الأطفال يكبرون بدون أبناء عمومة أو مع عدد قليل جدًا من أبناء العمومة.”