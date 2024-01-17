شركات إعادة التأمين العالمية تؤمن نفسها من “مخاطر” الشرق الأوسط

بدأت شركات إعادة التأمين العالمية، في إدراج أحكام الإلغاء في سياسات الحماية من صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط، وهي خطوة تهدد بزيادة التكاليف، والمخاطر بالنسبة للشركات العاملة في المنطقة.

ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز”، عن أربعة مصادر مطلعة في صناعة إعادة التأمين، قولها: ستفقد شركات التأمين المحلية بموجب العقود الجديدة تغطية إعادة التأمين الخاصة بها لأي أصول مكتتبة حديثا في حالة تفعيل الشرط.

شركات إعادة التأمين العالمية تدرج شرط الخروج

تم إدراج شروط الخروج في بعض العقود المبرمة مع شركات التأمين كجزء من إعادة التفاوض على السياسات خلال مطلع العام، حسبما قال أربعة من المشاركين في السوق لصحيفة فايننشال تايمز، مشيرين إلى أن “هذه البنود جديدة تماما ولم يتم استخدامها من قبل”.

إذا تم تفعيل هذا الشرط، فإن هذا يعني أن شركة التأمين لن يكون لديها من تلك النقطة تغطية إعادة تأمين لأي مباني مكتتبة حديثًا، أو أصول أخرى، على سبيل المثال، مبنى تجاري تضرر بسبب هجوم صاروخي، على يتم نقل المخاطر المتزايدة إلى العميل في شكل أقساط أعلى، أو تغطية مخفضة.

ويعكس الانسحاب من شركات إعادة التأمين، التي تتقاسم المخاطر مع شركات التأمين الأولية، وتلعب دوراً حاسماً في الاقتصاد العالمي، المخاوف المتزايدة في القطاع المالي بشأن اتجاه الحرب بين إسرائيل وحماس التي بدأت في أكتوبر الماضي.

شركات إعادة التأمين العالمية ترفع الأسعار

ووفق مسؤول تنفيذي في إحدى شركات إعادة التأمين الكبرى، فإن “خطر خروج شيء ما عن نطاق السيطرة مرتفع للغاية”.

مما يزيد الأمور سوءا بالنسبة لشركات التأمين، تعمل شركات إعادة التأمين أيضا على رفع الأسعار، والضغط على شركات التأمين الأولية في لبنان، والأردن، وإسرائيل، لوضع حد أقصى للتغطية، وهو ما يؤدي بجانب شروط الخروج إلى جعل ممارسة الأعمال في المنطقة أكثر خطورة، وتكلفة مما كانت عليه في السابق.

تطالب شركات إعادة التأمين بأسعار أعلى بكثير، ودفعت شركات التأمين الأولية إلى وضع حد أقصى لمبلغ التغطية التي تقدمها للعملاء في دول مجاورة لإسرائيل، وفق مصادر مطلعة بالقطاع.

وقد بدأت شركات إعادة التأمين العالمية، التي تمتلك فيما بينها نحو 600 مليار دولار من رأس المال، بالفعل في رفع الأسعار بعد سنوات من الخسائر الناجمة عن التضخم، وسلسلة من الكوارث الطبيعية والعملية العسكرية الروسية واسعة النطاق في أوكرانيا.

وساهم ذلك في رفع أسعار التغطية للشركات في كل مكان.

شركات إعادة التأمين العالمية تطبق تجربة أوكرانيا

التحركات الأخيرة جاءت في أعقاب إجراءات مماثلة بعد الحرب في أوكرانيا، حيث استجابت شركات إعادة التأمين بشكل أكثر شدة من خلال استبعاد البلدان بالكامل من العقود.

وأكد مصدر مطلع على مفاوضات السوق أن هناك “إحباطا” بين شركات التأمين بشأن أحكام الإلغاء الأخيرة.

ولم يكن سوق التأمين البحري بعيدا عن هذه التطورات، حيث شهد ارتفاعًا حادًا في تكلفة السفر عبر البحر الأحمر، وقناة السويس نتيجة لموجة الهجمات التي شنها الحوثيون.

وقام مالكي السفن بالفعل بإخطار الضامن قبل التحرك عبر جزء معين من البحر الأحمر، لدفع قسط إضافي.

وأشار المتعاملون في السوق إلى أن هذه الرسوم الإضافية قفزت بمقدار 10 إلى 15 مرة في الأشهر الأخيرة، مما ساهم في قرارات بعض العملاء لإعادة توجيه سفنهم حول أفريقيا.

ويوم الجمعة، أصدرت “القوات البحرية المشتركة”، التي تضم القوات البحرية البريطانية والأمريكية، تحذيرا للسفن التجارية بأن تتجنب منطقة الخطر(البحر الأحمر عند مضيق باب المندب)، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية.

تراجع أعداد السفن التي تمر بمضيق باب المندب

وأظهرت بيانات تتبع السفن التي رصدتها وكالة بلومبرغ، تراجع عدد السفن التي تمر عبر مضيق باب المندب منذ يوم الجمعة بأكثر من النصف، مقارنة بالفترة المقابلة قبل شهر.

وتراجعت حركة الشحن بشكل حاد، حيث شهدت ناقلات الغاز أكبر نسبة تراجع، تليها سفن الحاويات والسفن التي لا تندرج ضمن أي من الفئات الأخرى.

وانخفض عدد ناقلات النفط التي تمر عبر المنطقة بنحو 55% عما كانت عليه قبل شهر.

وكانت ناقلات البضائع السائبة هي الأقل تأثرا، حيث تراجعت بنسبة 25% مقارنة بالشهر السابق.