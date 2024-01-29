“أجفند” يمول 16 مشروعا عربيا لدعم مبادرات التنمية والريادة

أظهرت نتائج اجتماعات برنامج الخليج العربي للتنمية “أجنفد” عدد المشروعات التي نفذها منذ تأسيسها حتى الآن 1713 مشروعاً، استفادت منها 133 دولة وتم تنفيذها بالتعاون مع أكثر من 460 شريكاً.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس إدارة “أجنفد” بمقر في الرياض، والذي أقر تمويل 16 مشروعا لدعم مبادرات التنمية والريادة.

المشروعات التنموية المطروحة، تم اختيارها بناءً على معايير أجفند وتوافقها مع أهدافه التنموية، خاصة فيما يتعلق بمحاوره الخمس المتمثلة في تمكين المرأة، ودعم المجتمع المدني، والتعليم المفتوح، والشمول المالي، وتنمية الطفولة المبكرة، حيث تسهم هذه الأنشطة في تعزيز وتحسين مستوى التنمية البشرية للمستفيدين.



وتشمل المشروعات المعتمدة في الاجتماع: مشروع”التقرير العربي للتنمية البشرية” في الدول العربية، ومشروعي “الطريق إلى الرياض: إبراز الأرض والجفاف في الأجندة العالمية”و”تطوير القيادات التنموية” في العديد من الدول، ومشروعي”تعزيز الممارسات الزراعية المؤثرة على جودة التغذية والصحة، وتمكين المزارعين كرواد أعمال” و “تسريع مبادرة الطهي النظيف” في سيراليون، ومشروع”التحول الزراعي وصغار المزارعين” في مصر والسودان.

ومشروع”تحسين الأمن الغذائي والدخل والحد من سوء التغذية المزمن في مخيم رينو للاجئين والمجتمعات المستضيفة في غرب النيل” في أوغندا وجنوب السودان، ومشروع”تعزيز التجارة في المنطقة العربية: تنمية الأعمال التجارية الزراعية وسلاسل القيمة الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية” في السودان واليمن وسوريا ولبنان وموريتانيا، ومشروعات”دعم البناء المؤسسي للمجلس العربي للطفولة والتنمية للعام المالي 2024م”و”المرصد الإعلامي لحقوق الطفل العربي- إعلام صديق للطفولة “و”دعم البناء المؤسسي لمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث “كوثر ” للعام المالي 2024م”.

و “دعم البناء المؤسسي للشبكة العربية للمنظمات الأهلية للعام المالي 2024م”و”المنتدى العربي للمناخ “النسخة الثالثة” المجتمع المدني في مواجه الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتصحر في المنطقة العربية” في الدول العربية، ومشروع”تدريب الكادر الوظيفي بالمركز الوطني للتوحد” في سلطنة عُمان، ومشروع”المهارات الرقمية للشباب” في جنوب افريقيا، واخيراً مشروع”برنامج صوت للتدريب المهني” في المملكة العربية السعودية.

فيديو | مجلس إدارة أجفند يقر تمويل 16 مشروعا لدعم مبادرات التنمية والريادة #الإخبارية pic.twitter.com/9hbuNIkAjb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 29, 2024