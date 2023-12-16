فريق التحرير by فريق التحرير

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وفاة أمير الكويت و صدور بيان أميري

كان أمير الكويت يعاني من حالة صحية غير مستقرة الفترة الأخيرة وتردد أخيرا دخوله المستشفى بعد تعرضه لـ “وعكة طارئة”.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن التلفزيون الحكومي الكويتي اليوم وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عبر بيان صدر من الديوان الأميري بثه التلفزيون .

و قطع التلفزيون الكويتي إرساله وبدأ في بث القرأن الكريم.. قبل صدور البيان الذي أعلن رسميا وفاة أمير البلاد.

وكان قد أكد وزير شئون الديوان الأميرى الكويتى، الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، أمس الجمعة، أن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لا تزال مستقرة، إلا أن المنية قد وافته اليوم السبت.

أمير الكويت كان يعاني من حالة صحية غير مستقرة الفترة الأخيرة وتردد أخيرا دخوله المستشفى أثر تعرضه لـ “وعكة طارئة”.

و الشيخ الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح هو الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.. ولد في 25 يونيو 1937 في مدينة الكويت وتلقى تعليمه في مدارسها المختلفة، حيث درس في مدارس حمادة وشرق والنقرة ثم في المدرسة الشرقية إضافة إلى تحصيله في المدرسة المباركية، وهي أول مدرسة في تاريخ الكويت بدأ الشيخ نواف حياته المهنية في السلك العسكري، حيث تدرج في المناصب العسكرية حتى أصبح وزيرا للدفاع في عام 1988. وفي عام 1991 قاد القوات الكويتية في حرب تحرير الكويت من الاحتلال العراقي.

و توفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت، عن عمر 86 عامًا، وفق ما أعلن الديوان الأميري.

وقال الديوان الأميري في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي: «ببالغ الحزن والأسى، ننعى الى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت».

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فريق التحرير

فريق التحرير

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