الكويت.. مؤشر مديري المشتريات يشهد ارتفاعًا قياسيًا في مايو 2024

شهد القطاع الخاص غير النفطي في الكويت نموًا ملحوظًا في شهر أيار/مايو الماضي، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات التابع لستاندرد آند بورز غلوبال مستوى 52.4، متجاوزًا قراءة شهر نيسان/أبريل البالغة 51.5.

يعكس هذا الارتفاع تحسنًا مستمرًا في ظروف الأعمال في الكويت للشهر السادس على التوالي، مدفوعًا بزيادات حادة في كل من الطلبات الجديدة والإنتاج.

وشهدت الطلبات الجديدة نموًا قياسيًا في أيار/مايو، وهو الأعلى منذ بدء الدراسة في أيلول/سبتمبر 2018، باستثناء فترة الانتعاش التي أعقبت تخفيف قيود جائحة كورونا في منتصف عام 2020.

وسجّلت طلبات التصدير الجديدة أيضًا زيادة بوتيرة أسرع في منتصف الربع الثاني من العام.

وتماشى النشاط التجاري في الكويت مع هذا الاتجاه، حيث شهد نموًا قويًا ومتسارعًا في أيار/مايو، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من ست سنوات.

ويمثل هذا الارتفاع امتدادًا للنمو المستمر في الإنتاج على مدى الأشهر الستة عشر الماضية.

وعلى الرغم من النمو القوي في الأعمال، ظلت الأسعار التنافسية سمة رئيسية في السوق، حيث كان ارتفاع أسعار المنتجات متواضعًا في أيار/مايو، على الرغم من الزيادة الحادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج. ومع ذلك، أظهرت وتيرة تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في الكويت بعض المؤشرات على التراجع منذ نيسان/أبريل.

وأشارت التقارير إلى خلق فرص عمل جديدة استجابة لأعباء العمل المتزايدة؛ لكن الزيادة في مستويات التوظيف كانت هامشية، مما أدى إلى تراكم قياسي للأعمال غير المنجزة.