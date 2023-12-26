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فقدان مواطن كويتي وآخر سعودي في رحلة صيد في العراق

فقدان رجل كويتي يرافقه رجل سعودي في رحلة صيد في العراق

فريق التحرير by فريق التحرير
كويتي

وردت أنباء عن فقدان رجل كويتي يرافقه رجل سعودي في رحلة صيد في العراق وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عبر منصة إكس إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الشيخ سالم عبدالله جابر الصباح وزير خارجية الكويت الشقيقة، لبحث ملابسات ماتعرض له مواطن كويتي في محافظة الأنبار. وأضاف إن الحكومة العراقية على جميع المستويات تحرص لمعرفة مصير المواطن وإعادته إلى بلده سالماً معافى.

ونقلت صحيفة القبس أن المواطن الكويتي ومرافقه السعودي كانا قد غادرا الكويت منذ بداية ديسمبر الجاري ومعهما مجموعة من أصدقائهما بالسيارة في رحلة صيد، وأثناء سير المواطن ومرافقه السعودي بالسيارة في منطقة نائية هاجمتهما مجموعة مسلحة وحاصرتهما وأحرقت سيارتهما وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

وزعم تقرير لرويترز أن قوات الأمن تبحث عن مواطنين كويتيين اختطفا أثناء رحلة صيد في منطقة صحراوية بالعراق أمس الأحد.

وأكد ضابط كبير بالشرطة وقوع عملية الاختطاف في منطقة صحراوية بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين. لكن وزارة الخارجية العراقية أشارت في بيان إلى اختطاف مواطن كويتي واحد فقط. ويلفت التقرير إلى المنطقة الصحراوية المترامية الأطراف معروفة بأنها مكان اختباء لجماعات لا تزال نشطة من تنظيم الدولة الإسلامية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الحادث. وكثيرا ما يقوم الصيادون من دول الخليج الغنية برحلات إلى صحراء العراق الجنوبية والغربية بحثا عن الصقور. وقال أحد أفراد الشرطة في تصريحات لرويترز إن الصيادين الكويتيين كانا في منطقة صحراوية مترامية الأطراف معروفة بخطورتها لأن تنظيم داعش لا يزال ينشط هناك.

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