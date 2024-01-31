19.15 مليار دولار عجز ميزانية الكويت لعام 2025/2024

قدمت وزارة المالية الكويتية، إلى مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2024، والذي تمت إحالته إلى مجلس الأمة الكويتي لإقراره.

وقالت وزارة المالية الكويتية، إن عجز موازنة 2024-2025، يقدر بنحو 5.89 مليار دينار (19.15 مليار دولار)، بتراجع نسبته 13.5% مقارنة بالسنة المالية السابقة.

ويبدأ العام المالي في دولة الكويت في شهر أبريل/نيسان من كل عام، وينتهي في 31 مارس/أذار من العام التالي.

عجز ميزانية الكويت لعام 2025/2024

وأوضحت وزارة المالية الكويتية، أن النفقات في الموازنة الجديدة انخفضت بنسبة 6.6%، لتسجل 24.55 مليار دينار (79.78 مليار دولار)، بينما قدرت الإيرادات بنحو 18.66 مليار دينار (60.64 مليار دولار) بتراجع نسبته 4.1%.

وقدرت وزارة المالية الكويتية الإيرادات غير النفطية بنحو 2.42 مليار دينار (نحو 7.87 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 5.7%، أما الإيرادات النفطية فقدرت بنحو 16.23 مليار دينار (نحو 52.74 مليار دولار)، بانخفاض 5.4%.

وبلغ سعر برميل النفط في موازنة الكويت الجديدة نحو 70 دولارا، بينما قدر الإنتاج بنحو 2.7 مليون برميل يوميا.

وتعتمد موازنة الكويت بنسبة 90% على إيرادات النفط، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل.