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19.15 مليار دولار عجز ميزانية الكويت لعام 2025/2024

وأوضحت وزارة المالية الكويتية، أن النفقات في الموازنة الجديدة انخفضت بنسبة 6.6%، لتسجل 24.55 مليار دينار (79.78 مليار دولار)، بينما قدرت الإيرادات بنحو 18.66 مليار دينار (60.64 مليار دولار) بتراجع نسبته 4.1%.

فريق التحرير by فريق التحرير

قدمت وزارة المالية الكويتية، إلى مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2024، والذي تمت إحالته إلى مجلس الأمة الكويتي لإقراره.

وقالت وزارة المالية الكويتية، إن عجز موازنة 2024-2025، يقدر بنحو 5.89 مليار دينار (19.15 مليار دولار)، بتراجع نسبته 13.5% مقارنة بالسنة المالية السابقة.

ويبدأ العام المالي في دولة الكويت في شهر أبريل/نيسان من كل عام، وينتهي في 31 مارس/أذار من العام التالي.

عجز ميزانية الكويت لعام 2025/2024

عجز ميزانية الكويت لعام 2025/2024

وأوضحت وزارة المالية الكويتية، أن النفقات في الموازنة الجديدة انخفضت بنسبة 6.6%، لتسجل 24.55 مليار دينار (79.78 مليار دولار)، بينما قدرت الإيرادات بنحو 18.66 مليار دينار (60.64 مليار دولار) بتراجع نسبته 4.1%.

وقدرت وزارة المالية الكويتية الإيرادات غير النفطية بنحو 2.42 مليار دينار (نحو 7.87 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 5.7%، أما الإيرادات النفطية فقدرت بنحو 16.23 مليار دينار (نحو 52.74 مليار دولار)، بانخفاض 5.4%.

قدرت وزارة المالية الكويتية الإيرادات غير النفطية بنحو 2.42 مليار دينار

وبلغ سعر برميل النفط في موازنة الكويت الجديدة نحو 70 دولارا، بينما قدر الإنتاج بنحو 2.7 مليون برميل يوميا.

وتعتمد موازنة الكويت بنسبة 90% على إيرادات النفط، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...